ISTANBUL (TURCHIA) - È Noa Lang il protagonista indiscusso del playoff di Champions League tra il Galatasaray e la Juventus . L'esterno olandese, autore di una doppietta da urlo, ha trascinato il ' Cimbom ' che si è aggiudicato la sfida di andata imponendosi con un roboante 5-2 . Un risultato che consentirà ai campioni di Turchia di presentarsi all' Allianz Stadium con un vantaggio importante ma non ancora decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi di finale : " Match di ritorno? Il lavoro non è ancora completato ", ha avvertito Lang ai microfoni di Sky Sport.

Lang, ennesima frecciata a Conte e al Napoli: "Al Galatasaray mi apprezzano tutti"

L'ex calciatore del Napoli, trasferitosi in Turchia nel mercato di gennaio, ha ammesso di "aver giocato in modo disordinato e di non essere entrato davvero in partita. Di solito è il contrario: sono molto pericoloso e non segno. Per una volta, va bene così". Poi lancia, in diretta, l'ennesima frecciata al suo ex allenatore, Antonio Conte, con il quale non è mai scoccata la scintilla: "Non voglio parlare del passato, ma solo del Gala. Qui sento l'amore della gente, della società e soprattutto dell'allenatore. Ho bisogno di essere apprezzato". Il classe 1999 si era già scagliato contro l'allenatore azzurro, senza filtri: "Un giorno si saprà tutto", aveva dichiarato Lang dopo aver lasciato il Napoli.