Carica Bodo contro l'Inter: dal "cerchio magico" alla frecciatina sugli arbitri del mental coach

Il Bodo Glimt sfida l'Inter puntando sulla forza del gruppo. Nel prepartita su Prime Video è stato mostrato quello che i norvegesi chiamano "Il cerchio magico". Ovvero, quel cerchio che formano abbracciandosi prima della partita per caricarsi. Sono state proposte le immagini dall'interno del cerchio prima dell'ultima match casalingo in Champions League, giocato dal Bodo con il finale di 3-1 contro il Manchester City, ed è stato possibile ascoltare le parole pronunciate nel discorso motivazionale: "Quanto è bello tutto cio? Davvero! E allora restiamo fedeli a ciò che siamo e giochiamo senza paura! Adesso andiamo a vincere! Forza! Uno, due, tre: Bodo Glimt!".