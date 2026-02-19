Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter travolta, se la Norvegia ci batte anche nel calcio è un problema: ora è un incubo

Leggi il commento sul ko dei nerazzurri contro il Bodo Glimt
Alberto Polverosi
1 min

Per portarle tutt’e tre agli ottavi, nel ritorno di questi terribili playoff dovremo fare undici gol senza subirne manco uno, tre l’Atalanta, quattro la Juventus e tre l’Inter. Perfino nella stagione scorsa, quando le tre italiane (allora c’era il Milan al posto dell’Inter, già qualificata) vennero cacciate dalla Champions proprio agli spareggi, andò molto meglio all’andata. Erano rimaste forti speranze

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS