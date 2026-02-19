Inter travolta, se la Norvegia ci batte anche nel calcio è un problema: ora è un incubo

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Per portarle tutt’e tre agli ottavi, nel ritorno di questi terribili playoff dovremo fare undici gol senza subirne manco uno, tre l’Atalanta, quattro la Juventus e tre l’Inter. Perfino nella stagione scorsa, quando le tre italiane (allora c’era il Milan al posto dell’Inter, già qualificata) vennero cacciate dalla Champions proprio agli spareggi, andò molto meglio all’andata. Erano rimaste forti speranze
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS