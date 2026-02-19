Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Pio Esposito e il bellissimo gesto di rispetto verso il Bodo: si accorge di una cosa e...

L'atteggiamento e quanto fatto dall'attaccante nerazzurro alla vigilia della partita non è passata inosservato
2 min
Inter Pio Esposito Bodo Glimt

Pio Esposito è stata probabilmente l'unica nota positiva della serata dell'Inter in Norvegia, con la squadra di Chivu sconfitta per 3-1 nell'andata dei playoff di Champions League dal Bodo Glimt. L'attaccante nerazzurro ha trovato il gol del momentaneo pareggio. Ma non solo: un gesto preciso è stato particolarmente apprezzato dai tifosi della squadra locale.

Pio Esposito vede lo stemma del Bodo Glimt e non lo calpesta

Al momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento nel giorno della rifinitura della partita, Pio Esposito ha infatti evitato di calpestare lo stemma del Bodo Glimt rappresentato sul suolo. Un gesto che sta divenendo sempre più usuale tra i giovani calciatori e volto a mostrare rispetto nei confronti della società ospitante. Esposito non ha calpestato avversare lo stemma della squadra norvegese, camminando in maniera adiacente al muro. Una piccola usanza, sempre più usuale nel mondo del calcio.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

