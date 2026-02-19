Corriere dello Sport.it
Inacio, l'Atalanta ha una ragione in più per rimontare il Borussia

I bergamaschi hanno trascinato i tedeschi davanti alla Fifa per avere contattato l'attaccante, cresciuto nel vivaio nerazzurro, "molto precedentemente" il compimento dei 16 anni stabiliti dal regolamento. La denuncia dell'ad Luca Percassi
Xavier Jacobelli
1 min

A Dortmund raccontano che il Borussia non se l'aspettasse e, per questo, lo schiaffo diplomatico è stato ancora più forte per la società tedesca, trascinata dall'Atalanta davanti alla Fifa per il caso Inacio. "Non siamo andati al pranzo Uefa prima della partita perché in questa vicenda c'è stata una grande mancanza di rispetto nei confronti dell'Atalanta", ha spie

