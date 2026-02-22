Dalla Turchia provocano la Juve prima del Galatasaray: "Yildiz furioso con Spalletti". Il retroscena
Dalla Turchia provocano la Juve prima della sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, in programma mercoledì 25 febbraio, alle 21, all'Allianz Stadium, in occasione del quale i bianconeri saranno chiamati a ribaltare il 5-2 in favore dei turchi nel match di andata. "Yildiz è furioso con Spalletti", titola fanatik.com ma in realtà lo stesso Spalletti ha già avuto modo di spiegare che Yildiz era solo infastidito dal dolore a un polpaccio, che ha indotto il tecnico a sostituirlo a scopo precauzionale, nonostante la disponibilità del 10 a restare, con generosità, in campo.
Dalla Turchia: "Spalletti ha litigato con Spalletti a bordocampo"
Dalla Turchia, però, viene enfatizzata la reazione di Yildiz al momento della sostituzione all'83' per far posto ad Adzic: "I tifosi della Juventus hanno supportato Kenan, che ha litigato con l'allenatore Luciano Spalletti a bordocampo, con messaggi sui social media". Non solo: sono tanti, per non dire tutti, i media turchi in cui si sottolinea la presunta reazione furiosa del giocatore della Juventus. Un modo, forse, per mettere pressione e provocare i bianconeri in vista del ritorno. Nessun caso, ma per i media e i social di Istanbul non è così.
Spalletti: "Yildiz stava zoppicando, reazione da vero campione qual è"
In realtà, come detto, non è successo nulla tra l'attaccante il tecnico. Lo stesso Spalletti ha chiarito: "Yildiz ha preso una botta, stava zoppicando, mi ha detto che ce la poteva fare ma ora ha il ghiaccio e vedremo. Questo fa capire il carattere di volerci essere nella difficoltà, è stata una reazione da campione vero qual è. Adesso bisogna vedere quale sarà l'entità del problema". Perché la vera notizia è questa: Yildiz è in dubbio, il tecnico spera eccome di avere il suo gioiello a disposizione mercoledì per tentare una rimonta che sarebbe, a suo modo, storica.