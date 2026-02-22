Dalla Turchia provocano la Juve prima del Galatasaray: "Yildiz furioso con Spalletti". Il retroscena

Dalla Turchia provocano la Juve prima della sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray , in programma mercoledì 25 febbraio, alle 21, all'Allianz Stadium, in occasione del quale i bianconeri saranno chiamati a ribaltare il 5-2 in favore dei turchi nel match di andata. "Yildiz è furioso con Spalletti" , titola fanatik.com ma in realtà lo stesso Spalletti ha già avuto modo di spiegare che Yildiz era solo infastidito dal dolore a un polpaccio, che ha indotto il tecnico a sostituirlo a scopo precauzionale, nonostante la disponibilità del 10 a restare, con generosità, in campo.

Dalla Turchia: "Spalletti ha litigato con Spalletti a bordocampo"

Dalla Turchia, però, viene enfatizzata la reazione di Yildiz al momento della sostituzione all'83' per far posto ad Adzic: "I tifosi della Juventus hanno supportato Kenan, che ha litigato con l'allenatore Luciano Spalletti a bordocampo, con messaggi sui social media". Non solo: sono tanti, per non dire tutti, i media turchi in cui si sottolinea la presunta reazione furiosa del giocatore della Juventus. Un modo, forse, per mettere pressione e provocare i bianconeri in vista del ritorno. Nessun caso, ma per i media e i social di Istanbul non è così.

Spalletti: "Yildiz stava zoppicando, reazione da vero campione qual è"

In realtà, come detto, non è successo nulla tra l'attaccante il tecnico. Lo stesso Spalletti ha chiarito: "Yildiz ha preso una botta, stava zoppicando, mi ha detto che ce la poteva fare ma ora ha il ghiaccio e vedremo. Questo fa capire il carattere di volerci essere nella difficoltà, è stata una reazione da campione vero qual è. Adesso bisogna vedere quale sarà l'entità del problema". Perché la vera notizia è questa: Yildiz è in dubbio, il tecnico spera eccome di avere il suo gioiello a disposizione mercoledì per tentare una rimonta che sarebbe, a suo modo, storica.