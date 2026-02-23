Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Mourinho a Madrid per Real-Benfica: la decisione© EPA

Mourinho a Madrid per Real-Benfica: la decisione

L'allenatore, anche se squalificato, sarà in Spagna per la gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League
1 min
TagsMourinhoBenficaReal Madrid

José Mourinho, squalificato, sarà a Madrid con il Benfica per la partita con il Real. Non dovrebbe però fare conferenza stampa per e post partita. A fare le sue veci sarà il vice Joao Tralhao.

Mourinho a Madrid, cosa era successo nella gara d'andata

Di sicuro, non ci sarà un clima sereno al Bernabeu dopo quanto successo all'andata, con la partita interrotta per dieci minuti per dei presunti insulti razzisti di Prestianni contro Vinicius. L'allenatore nel post partita aveva detto di aver parlato con Vinicius dicendogli di poter esultare in maniera diversa dopo il gran gol segnato al Da Luz, difendendo poi il suo club dalle accuse di razzismo. Dichiarazioni che hanno scatenato diverse polemiche, su tutti da parte di Lilian Thuram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

