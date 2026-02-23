Mourinho a Madrid per Real-Benfica: la decisione
José Mourinho, squalificato, sarà a Madrid con il Benfica per la partita con il Real. Non dovrebbe però fare conferenza stampa per e post partita. A fare le sue veci sarà il vice Joao Tralhao.
Mourinho a Madrid, cosa era successo nella gara d'andata
Di sicuro, non ci sarà un clima sereno al Bernabeu dopo quanto successo all'andata, con la partita interrotta per dieci minuti per dei presunti insulti razzisti di Prestianni contro Vinicius. L'allenatore nel post partita aveva detto di aver parlato con Vinicius dicendogli di poter esultare in maniera diversa dopo il gran gol segnato al Da Luz, difendendo poi il suo club dalle accuse di razzismo. Dichiarazioni che hanno scatenato diverse polemiche, su tutti da parte di Lilian Thuram.