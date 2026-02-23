Caso razzismo contro Vinicius, Prestianni squalificato: la decisione della Uefa

Ora è ufficiale , la Uefa lo annuncia tramite un comunicato: Prestianni salterà Benfica-Real Madrid , la gara di ritorno dei playoff di Champions League in programma mercoledì 25 febbraio. La decisione a causa dei presunti insulti razzisti rivolti a Vinicius Jr. nella gara di andata . Il calciatore argentino del Benfica, dunque, non ci sarà per la sfida valida per l'accesso alla fase successiva. La Uefa continuerà ad indagare sull'accaduto e per ora decide, provvisoriamente, di sospendere per una sola gara il calciatore.

Caso razzismo: il comunicato Uefa su Prestianni

Ecco il comunicato ufficiale che rende nota la sospensione, momentanea, di Gianluca Prestianni: "A seguito della nomina di un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA (EDI) per indagare sulle accuse di comportamento discriminatorio durante la partita degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/2026 tra SL Benfica e Real Madrid CF del 17 febbraio 2026, e su richiesta dell'EDI con una relazione provvisoria, la Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) ha deciso oggi di sospendere provvisoriamente il Sig. Gianluca Prestianni per la prossima (1) partita di una competizione UEFA per club alla quale sarebbe altrimenti idoneo per la violazione prima facie dell'Articolo 14 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) relativa a un comportamento discriminatorio. Ciò non pregiudica qualsiasi decisione che gli organi disciplinari UEFA possano successivamente emettere a seguito della conclusione dell'indagine in corso e della relativa presentazione agli organi disciplinari UEFA".