Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mistero Osimhen, la scelta del Galatasaray per spaventare la Juventus

L'ex attaccante del Napoli rischia di saltare il match di Torino in Champions League
Fabrizio Patania
2 min
TagsosimhenJuventusGalatasaray

Osimhen è in fortissimo dubbio: le preoccupazioni del Galatasaray sono reali, concrete, e contrastano con l’ottimismo filtrato nel week-end, quando si parlava di un riposo precauzionale legato a un lievissimo infortunio. In realtà il ginocchio dell’ex centravanti del Napoli è ancora dolorante e il suo impiego verrà deciso in extremis. Anzi, a dirla tutta, a Istanbul il suo infortunio sarebbe stato nascosto per non dare vantaggi in partenza alla Juve, tanto è vero che Osi (secondo alcune indiscrezioni) dovrebbe salire sul charter del Gala in arrivo oggi a Torino solo con l’obiettivo di “spaventare” i bianconeri.

Oggi la decisione

Averlo o meno, per il tipo di partita in contropiede, può fare una bella differenza. Okan Buruk ha rinviato qualsiasi decisione e quasi certamente oggi in conferenza eluderà qualsiasi domanda. Nel caso in cui Osimhen non recuperasse, Icardi potrebbe restare fuori a beneficio di Yilmaz, decisivo all’andata, e utilizzabile anche da centravanti con il recupero di Sané. Osi, raccontano i media turchi, sarebbe stramotivato non solo perché ritrova Spalletti. Si era promesso un anno fa alla Juve, convinto di prendere il posto di Vlahovic. Aveva già detto sì a Giuntoli, ecco il retroscena, pronto ad accettare un ingaggio da 13 milioni. L’accordo, dopo il cambio di dirigenza, non sarebbe stato poi avallato e confermato da Comolli. L’attenzione della Juve ai costi, però, tende un pochino a raffreddare le certezze turche. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Osimhen infortunatoDalla Turchia provocano la Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS