La prima pagina dalla Norvegia è una provocazione durissima all'Italia: le battute sui miracoli e la Nazionale...
In Norvegia si sogna la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League del Bodo Glimt, che affronta l'Inter nel ritorno dei playoff, forte della vittoria per 3-1 ottenuta nel match di andata. Scatenati i media scandinavi nella speranza che gli uomini di Knutsen coronino la loro impresa regalando un altro smacco sportivo all'Italia intera.
"Un altro miracolo a San Siro?" l'attesa dei media norvegesi per Inter-Bodo
La prima pagina di VG Sporten rievoca tre imprese norvegesi a San Siro: quella compiuta dal Rosenborg il 4 dicembre 1996 (2-1 al Milan nella sesta ultima giornata della fase a gironi di Champions League); il successo della Norvegia sull'Italia dello scorso 16 novembre (4-1) nell'ultima gara del giorne valido per la qualificazione al Mondiale 2026 ed è completata da una foto dello stadio vuota: "San Siro, 24 febbraio 2026, Inter-Bodo/Glimt (1-3), un altro miracolo?". Non se lo augura di certo l'Inter di Chivu e tanti italiani che faranno il tifo per i nerazzurri.