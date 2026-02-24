La prima pagina dalla Norvegia è una provocazione durissima all'Italia: le battute sui miracoli e la Nazionale...

"Un altro miracolo a San Siro?" l'attesa dei media norvegesi per Inter-Bodo

La prima pagina di VG Sporten rievoca tre imprese norvegesi a San Siro: quella compiuta dal Rosenborg il 4 dicembre 1996 (2-1 al Milan nella sesta ultima giornata della fase a gironi di Champions League); il successo della Norvegia sull'Italia dello scorso 16 novembre (4-1) nell'ultima gara del giorne valido per la qualificazione al Mondiale 2026 ed è completata da una foto dello stadio vuota: "San Siro, 24 febbraio 2026, Inter-Bodo/Glimt (1-3), un altro miracolo?". Non se lo augura di certo l'Inter di Chivu e tanti italiani che faranno il tifo per i nerazzurri.