Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La prima pagina dalla Norvegia è una provocazione durissima all'Italia: le battute sui miracoli e la Nazionale...

Inter-Bodo Glimt mette in palio un posto per gli ottavi di Champions League e in patria gli uomini di Knutsen vengono caricati così
2 min
TagsChampions LeagueInterBodo Glimt

In Norvegia si sogna la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League del Bodo Glimt, che affronta l'Inter nel ritorno dei playoff, forte della vittoria per 3-1 ottenuta nel match di andata. Scatenati i media scandinavi nella speranza che gli uomini di Knutsen coronino la loro impresa regalando un altro smacco sportivo all'Italia intera.

"Un altro miracolo a San Siro?" l'attesa dei media norvegesi per Inter-Bodo

La prima pagina di VG Sporten rievoca tre imprese norvegesi a San Siro: quella compiuta dal Rosenborg il 4 dicembre 1996 (2-1 al Milan nella sesta ultima giornata della fase a gironi di Champions League); il successo della Norvegia sull'Italia dello scorso 16 novembre (4-1) nell'ultima gara del giorne valido per la qualificazione al Mondiale 2026 ed è completata da una foto dello stadio vuota: "San Siro, 24 febbraio 2026, Inter-Bodo/Glimt (1-3), un altro miracolo?". Non se lo augura di certo l'Inter di Chivu e tanti italiani che faranno il tifo per i nerazzurri.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Dove vedere Inter-Bodo GlimtInter-Bodo Glimt, la probabile formazione di Chivu

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS