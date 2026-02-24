Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Rui Costa e la feroce difesa di Prestianni: "Messo in croce, ma se fosse razzista..." 

Il presidente del Benfica torna sul caso del giocatore sospeso dalla Uefa dopo i presunti insulti a Vinicius
2 min
Rui Costa Benfica prestianni

Rui Costa, il presidente del Benfica, è tornato sul caso Prestianni, il giocatore sospeso dalla Uefa dopo le accuse di frasi razziste a Vinicius Jr: "È evidente che questa situazione è scomoda per tutti - ha detto l'ex centrocampista, alla vigilia del play off di ritorno contro il Rea l- Scomoda per il club e scomoda per il giocatore, che viene messo in croce. Ma vi assicuro che non si tratta di un giocatore razzista, altrimenti non rappresenterebbe già più il Benfica. Senza sminuire una situazione umana, stiamo parlando di una situazione sul campo, dove avete assistito a tutto ciò che è successo. E quindi questo non intacca minimamente ciò che è il Benfica come club inclusivo, come club antirazzista, che non permetterebbe mai di avere giocatori razzisti nella rosa. Questo è un punto che voglio chiarire bene".

Benfica, il ricorso per Prestianni

Prestianni avrebbe chiamato ripetutamente "scimmia" Vinicius Jr durante Benfica-Real. L'attaccante è partito per Madrid assieme alla squadra. Il giocatore che, per quanto successo in campo, è stato "sospeso provvisoriamente" dalla Uefa per una partita (il ritorno), è stato accolto questa mattina dagli applausi dei tifosi del Benfica in aeroporto. Il club ha fatto ricorso d'urgenza contro la sospensione, ma il responso potrebbe non arrivare in tempo utile per il match decisivo di Champions.

 

 

 

