Bremer e Yildiz fanno sorridere la Juve, cosa è successo prima del Galatasaray
La Juventus è in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray, per il tecnico Luciano Spalletti sono arrivate notizie positive: Gleison Bremer e Kenan Yildiz infatti hanno cominciato l'allenamento insieme al resto dei compagni.
La speranza di Spalletti in vista di Juve-Galatasaray
Cresce l'ottimismo in vista della sfida di ritorno contro i turchi, allo Stadium si riprenderà dal 5-2 in favore della squadra di Buruk maturato a Istanbul. Una rimonta molto complicata per la squadra di Spalletti ma con quei due in campo tutto può succedere.