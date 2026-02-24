Corriere dello Sport.it
martedì 24 febbraio 2026
Bremer e Yildiz fanno sorridere la Juve, cosa è successo prima del Galatasaray

I due calciatori cominciano la rifinitura in gruppo, Spalletti può sorridere in vista della Champions
1 min

La Juventus è in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray, per il tecnico Luciano Spalletti sono arrivate notizie positive: Gleison Bremer e Kenan Yildiz infatti hanno cominciato l'allenamento insieme al resto dei compagni.

La speranza di Spalletti in vista di Juve-Galatasaray

Cresce l'ottimismo in vista della sfida di ritorno contro i turchi, allo Stadium si riprenderà dal 5-2 in favore della squadra di Buruk maturato a Istanbul. Una rimonta molto complicata per la squadra di Spalletti ma con quei due in campo tutto può succedere.

Tutte le news di Champions League

