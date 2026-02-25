Juve e Atalanta, l'Italia spera dopo la delusione Inter: ecco le grandi rimonte nella storia della Champions League

I playoff di Champions League sono entrati nel vivo e dopo la doppia sconfitta subita dall'Inter da parte del Bodo/Glimt, toccherà alla Juventus e all'Atalanta provare la rimonta per accedere agli ottavi e non abbandonare la competizione prematuramente. I bianconeri, reduci dal doloroso 5-2 subito in Turchia, firmato da Gabriel Sara, doppietta di Lang, Sanchez e Boey, sono chiamati a compiere l'impresa ed aggiungere almeno 3 gol a quelli fatti all'andata da Koopmeiners per aggiungere altri 30 minuti alla gara e provare a vincere ai supplementari o agli eventuali rigori. Sorte simile quella che spetta all'Atalanta di Palladino, che dopo il ko al Signal Iduna Park di Dortmund per 2-0, deve almeno pareggiare i conti con una vittoria con 2 gol di scarto per andare ai supplementari.