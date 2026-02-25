Juve e Atalanta, l'Italia spera dopo la delusione Inter: ecco le grandi rimonte nella storia della Champions League
I playoff di Champions League sono entrati nel vivo e dopo la doppia sconfitta subita dall'Inter da parte del Bodo/Glimt, toccherà alla Juventus e all'Atalanta provare la rimonta per accedere agli ottavi e non abbandonare la competizione prematuramente. I bianconeri, reduci dal doloroso 5-2 subito in Turchia, firmato da Gabriel Sara, doppietta di Lang, Sanchez e Boey, sono chiamati a compiere l'impresa ed aggiungere almeno 3 gol a quelli fatti all'andata da Koopmeiners per aggiungere altri 30 minuti alla gara e provare a vincere ai supplementari o agli eventuali rigori. Sorte simile quella che spetta all'Atalanta di Palladino, che dopo il ko al Signal Iduna Park di Dortmund per 2-0, deve almeno pareggiare i conti con una vittoria con 2 gol di scarto per andare ai supplementari.
L'impresa della Roma che fa sperare Spalletti
Tra le imprese più iconiche per gli italiani ed in particolare per i romanisti, c'è la rimonta storica contro il Barcellona. La sfida era partita male per i giallorossi che persero 4-1 in Spagna, salvo poi riuscire al ritorno a battere la squadra di Messi e Suarez per 3-0 con il famoso gol di Manolas all'82'. In quel caso, era il 10 aprile 2018, alla Roma di Di Francesco bastò segnare 3 gol perché all'epoca i gol segnati fuori casa valevano ancora doppio. Tra le grandi 'remuntade' compiute in Champions, figura la stessa Juventus, già capace di ribaltare un risultato avverso nella sfida del 2018/19 contro l'Atletico Madrid. Dopo la sconfitta per 2-0 all'andata in Spagna, Cristiano Ronaldo con una tripletta regalò la vitoria ed il passaggio del turno ai bianconeri. Tra le squadre che hanno compiuto un grande ribaltone, c'è da menzionare anche il Deportivo La Coruna, che nel 2004, dopo aver perso l'andata per 4-1 contro il Milan, al ritorno ne segnò 4 regalandosi così l'accesso alla semifinale.
La rimonta più larga nella storia della Champions
La rimonta record in Champions League, però, appartiene al Barcellona nella stagione 2016/17. I Blaugrana subirono un'imbarcata all'andata, concedendo 4 gol al Psg, ma il clamoroso 6-1 nel ritorno regalò il passaggio del turno a Messi e compagni.