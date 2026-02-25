Real Madrid-Benfica, la decisione di Arbeloa su Mbappé: i convocati
Mbappé salta Real Madrid-Benfica, valida per il ritorno dei playoff di Champions League. I Blancos hanno vinto 1-0 all'andata grazie a un gol di Vinicius al 50'. Alle 21 il fischio d'inizio del match di ritorno al Santiago Bernabéu al quale non prenderà parte il fuoriclasse francese, che era in dubbio dopo non aver terminato l'allenamento alla vigilia della partita per un dolore al ginocchio sinistro.
Real Madrid-Benfica, i convocati di Arbeloa per il match di ritorno dei playoff di Champions Leagyue
I convocati da Arbeloa per Real Madrid-Benfica
- Portieri: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez.
- Difensori: Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Asencio, Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Mendy.
- Centrocampisti: Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Cestero, Manuel Angel, Palacios, Thiago.
- Attaccanti: Vinicius, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Mastantuono.