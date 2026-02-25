Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Inter-Bodo Glimt, ottimi ascolti tv nonostante il Festival di Sanremo in contemporanea: il dato ufficiale 

La partita di Champions ha ottenuto il 3,9% di share su Sky: tutti i dettagli e il numero esatto di spettatori
1 min
TagsInterBodo Glimt


Nonostante la prima serata del Festival di Sanremo in contemporanea, l'eliminazione dell'Inter da parte del Bodo Glimt in Champions League ha registrato ottimi ascolti in tv. Il match, trasmesso in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, è stato visto da 1 milione 13 mila spettatori medi complessivi in total audience con 1 milione 842 mila contatti unici e il 3,9% di share tv. Diretta Gol, dalle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, ha raccolto invece 110 mila spettatori medi in total audience.

Champions, il pre e post di Inter-Bodo Glimt 

Ottima performance anche per gli studi, con Champions League Show che ha ottenuto media 239 mila spettatori medi per il prepartita (dalle 20) e ben 328 mila spettatori medi per il post (dalle 23).

 

 

 

