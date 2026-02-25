Inter-Bodo Glimt, ottimi ascolti tv nonostante il Festival di Sanremo in contemporanea: il dato ufficiale 



Nonostante la prima serata del Festival di Sanremo in contemporanea, l'eliminazione dell'Inter da parte del Bodo Glimt in Champions League ha registrato ottimi ascolti in tv. Il match, trasmesso in diretta dalle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, è stato visto da 1 milione 13 mila spettatori medi complessivi in total audience con 1 milione 842 mila contatti unici e il 3,9% di share tv. Diretta Gol, dalle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, ha raccolto invece 110 mila spettatori medi in total audience.