Atalanta-Borussia Dortmund diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE
Riflettori puntati sulla New Balance Arena di Bergamo, dove l'Atalanta di Palladino è chiamata all'impresa contro il Borussia Dortmund nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Dopo il 2-0 all'andata al Signal Iduna Park, i nerazzurri saranno costretti ad una grande rimonta per alimentare il sogno ottavi di finale. "Noi ci crediamo, voglio uscire dal campo senza rimpianti", le parole di Palladino alla vigilia che hanno caricato la squadra e l'ambiente verso una sfida difficilissima. Fischio d'inizio alle ore 18.45: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
17:31
Atalanta-Borussia Dortmund, rapporti ancora tesi: niente pranzo Uefa
Era già accaduto all'andata, ma anche in occasione della sfida di ritorno non si è tenuto il classico pranzo UEFA tra le due dirigenze. Il motivoresta il caso legato a Samuele Inacio, classe 2008 cresciuto nel vivaio di Zingonia che si è trasferito direttamente in giallonero senza firmare un contratto professionistico con l'Atalanta: uno sgarbo che resta motivo di tensione.
17:24
Atalanta reduce dal successo contro il Napoli
I nerazzurri di Palladino tornano in campo dopo la vittoria contro il Napoli in campionato, con il tanto discusso 2-1 in rimonta dopo le decisioni arbitrali di Chiffi. Una grande iniezione di fiducia per i bergamaschi in vista della sfida di stasera.
17:20
Atalanta, bisogna rimontare il 2-0 dell'andata
Alla New Balance Arena di Bergamo si ripartirà dopo il 2-0 del Borussia Dortmund di Niko Kovac nell'andata dei playoff di Champions League. L'Atalanta dovrà recuperare i due gol di svantaggio per portare la sfida almeno ai supplementari. Un'impresa difficile per i nerazzurri, che saranno però sostenuti dalla carica dei tifosi di casa.
17:17
Atalanta, la probabile formazione di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bellanova, Djimsiti, Ahanor, Bakker, Musah, Pasalic, Sulemana, Vavassori, Krstovic.
17:15
Atalanta-Borussia Dortmund, serve un'impresa per conquistare gli ottavi di Champions
I nerazzurri di Palladino dovranno rimontare i due gol di svantaggio per portare la sfida ai tempi supplementari. Novanta minuti decisivi a Bergamo per le speranze dell'Atalanta: aggiornamenti in tempo reale sul pre-partita e sul match sul corrieredellosport.it