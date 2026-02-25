Atalanta-Borussia Dortmund diretta Champions League: segui il ritorno dei playoff per gli ottavi LIVE

Riflettori puntati sulla New Balance Arena di Bergamo, dove l'Atalanta di Palladino è chiamata all'impresa contro il Borussia Dortmund nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Dopo il 2-0 all'andata al Signal Iduna Park, i nerazzurri saranno costretti ad una grande rimonta per alimentare il sogno ottavi di finale. "Noi ci crediamo, voglio uscire dal campo senza rimpianti", le parole di Palladino alla vigilia che hanno caricato la squadra e l'ambiente verso una sfida difficilissima. Fischio d'inizio alle ore 18.45: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.