mercoledì 25 febbraio 2026
Torino invasa dai tifosi del Galatasaray: la sfida con la Juve comincia dalla mattina

Per il ritorno di Champions la città ha visto l'arrivo di centinaia di tifosi turchi, pronti a spingere Osimhen (quante maglie dei tifosi con il suo nome) e compagni verso gli ottavi dopo il 5-2 dell'andata
dall'inviato Simone Zizzari
La Torino bianconera che diventa giallorossa, almeno per una giornata. Tanti, tantissimi tifosi del Galatasaray hanno invaso le strade del centro in vista del match di ritorno di stasera contro la Juve di Spalletti. In molti hanno raggiunto la città in aereo già da ieri, alcuni con il treno. L'entusiasmo è alle stelle, alimentato dal netto 5-2 dell'andata che permette agli uomini di Buruk di avere un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions League. Lo sa la squadra e lo sanno i tifosi che hanno preso posto in tanti tavolini all'aperto tra piazza San Carlo e piazza Castello.

La maglia di Osimhen tra le più gettonate

In tantissimi muniti di sciarpe, quasi tutti con la divisa da gioco della squadra. Tra i nomi più gettonati proprio quello dell'ex attaccante del Napoli Victor Osimhen. C'è grande ottimismo, chiaramente, ma anche rispetto per la storia e il blasone di una Juve che stasera venderà cara la pelle, a caccia di una rimonta che avrebbe il sapore di un'impresa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

