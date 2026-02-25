Torino invasa dai tifosi del Galatasaray: la sfida con la Juve comincia dalla mattina

La Torino bianconera che diventa giallorossa, almeno per una giornata. Tanti, tantissimi tifosi del Galatasaray hanno invaso le strade del centro in vista del match di ritorno di stasera contro la Juve di Spalletti. In molti hanno raggiunto la città in aereo già da ieri, alcuni con il treno. L'entusiasmo è alle stelle, alimentato dal netto 5-2 dell'andata che permette agli uomini di Buruk di avere un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions League. Lo sa la squadra e lo sanno i tifosi che hanno preso posto in tanti tavolini all'aperto tra piazza San Carlo e piazza Castello.