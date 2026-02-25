Torino invasa dai tifosi del Galatasaray: la sfida con la Juve comincia dalla mattina
La Torino bianconera che diventa giallorossa, almeno per una giornata. Tanti, tantissimi tifosi del Galatasaray hanno invaso le strade del centro in vista del match di ritorno di stasera contro la Juve di Spalletti. In molti hanno raggiunto la città in aereo già da ieri, alcuni con il treno. L'entusiasmo è alle stelle, alimentato dal netto 5-2 dell'andata che permette agli uomini di Buruk di avere un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions League. Lo sa la squadra e lo sanno i tifosi che hanno preso posto in tanti tavolini all'aperto tra piazza San Carlo e piazza Castello.
La maglia di Osimhen tra le più gettonate
In tantissimi muniti di sciarpe, quasi tutti con la divisa da gioco della squadra. Tra i nomi più gettonati proprio quello dell'ex attaccante del Napoli Victor Osimhen. C'è grande ottimismo, chiaramente, ma anche rispetto per la storia e il blasone di una Juve che stasera venderà cara la pelle, a caccia di una rimonta che avrebbe il sapore di un'impresa.