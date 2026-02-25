Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Osimhen e il curioso gesto scaramantico prima di entrare in campo allo Stadium

L’attaccante del Galatasaray, mentre tutta la squadra correva sul terreno gioco per il riscaldamento prima di Juve-Galatasaray, si è fermato qualche secondo sulla linea di bordocampo prima
dall'inviato Simone Zizzari
Un curioso gesto scaramantico ha catturato l’attenzione dei tifosi allo Stadium prima del match di Champions tra la Juve e il Galatasaray: protagonista l’attaccante del club turco Victor Osimhen. L’ex bomber del Napoli, mentre tutti i compagni correvano in campo per il riscaldamento pre-match si è fermato proprio sulla linea di bordocampo. Una decina di secondi in contemplazione, una preghiera, poi le mani sul volto prima di poter finalmente fare il suo ingresso in campo, accolto dagli applausi e dalla standing ovation dei tifosi del Galatasaray.

Il gesto di Osimhen prima di Juve-Galatasaray

Non è la prima volta che Osimhen si lascia andare ad un gesto del genere, una preghiera che sa anche di gesto scaramantico: la sua serata allo Stadium si prevede molto calda ma lo sguardo era quello di un attaccante pronto e determinato a portare la sua squadra agli ottavi di Champions. Juventus permettendo.

 

