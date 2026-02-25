Osimhen e il curioso gesto scaramantico prima di entrare in campo allo Stadium

Un curioso gesto scaramantico ha catturato l’attenzione dei tifosi allo Stadium prima del match di Champions tra la Juve e il Galatasaray: protagonista l’attaccante del club turco Victor Osimhen. L’ex bomber del Napoli, mentre tutti i compagni correvano in campo per il riscaldamento pre-match si è fermato proprio sulla linea di bordocampo. Una decina di secondi in contemplazione, una preghiera, poi le mani sul volto prima di poter finalmente fare il suo ingresso in campo, accolto dagli applausi e dalla standing ovation dei tifosi del Galatasaray.