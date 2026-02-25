Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Real Madrid e Psg eliminano Monaco e Benfica di Mourinho: incroci e possibili avversari agli ottavi di Champions

I Blancos e i campioni d'Europa in carica avanzano non senza difficoltà nel ritorno dei playoff
Champions League, avanzano agli ottavi Psg e Real Madrid. Eliminati il Monaco e il Benfica. Gli uomini di Luis Henrique se la vedranno con Barcellona o Chelsea. I Blancos di Arbeloa contro Sporting Lisbona o Manchester City.

Ritorno playoff Champions League: Psg-Monaco 2-2, Real Madrid-Benfica 2-1

Al Parco dei Principi partita vibrante, sbloccata per gli ospiti Akliouche che pareggia momentaneamente il 3-2 con cui il Paris si era imposto all'andata. Marquinhos al 60' e Kvaratskhelia al 66' firmano la rimonta. Il gol di Teze al 91' serve solo ad alimentare vane speranze finali per il Monaco, che esce di scena. Al Santiago Bernabeu il Benfica di Mourinho, squalificato, mette i brividi al Real portandosi in vantaggio con Rafa Silva al 14'. Dopo l'1-0 per il Real all'andata, ci pensano Tchouameni al 16' e Vinicius all'80' a ribaltare il risultato e a firmare il secondo successo nei playoff contro i portoghesi. Nel mezzo un gol annullato dal Var a Guler, al 32'.

