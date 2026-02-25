Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 febbraio 2026
Osimhen segna alla Juve ma non esulta: la reazione e il possibile indizio di mercato

L'ex Napoli sigla un gol fondamentale per il Galatasaray e non festeggia. Il futuro potrebbe essere bianconero...
2 min

Minuto 106, tempi supplementari. Juve-Galatasary è ormai nel momento in cui ogni episodio pesa come un macigno. E Victor Osimhen firma il gol del 3-1 per i turchi, quello che permette di vedere gli ottavi dopo la grande rimonta della squadra di Spalletti. L’azione nasce da sinistra: Yilmaz nota il movimento e serve Osi completamente solo. Il nigeriano si presenta davanti a Perin e non sbaglia. Freddo, sssenziale, letale. Un gol da centravanti puro.

Il silenzio dopo il gol: il mercato sullo sfondo?

Eppure, a colpire più della rete è ciò che succede dopo. Nessuna corsa sotto verso i compagni, nessun urlo. Solo uno sguardo al resto della squadra con qualcuno che lo abbraccia. Ma lui resta composto. Quasi distaccato. Un atteggiamento che ricorda quello dei giocatori quando segnano contro una ex squadra. Ma la Juve non è mai stata il passato di Osimhen. Il nome dell’attaccante nigeriano è stato più volte accostato al mondo bianconero in chiave mercato. Suggestioni, indiscrezioni, possibilità mai concretizzate. In futuro chissà. "Giocare per la Juve? Sarebbe un privilegio", le sue parole in conferenza pre-match. Lusinghe e niente esultanza: due indici che potrebbero fare una prova.

 

 

