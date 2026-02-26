Erdogan chiama il Galatasaray nello spogliatoio: Juve eliminata evento storico per la Turchia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan si è congratulato con il Galatasaray per la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, dopo la gara di ritorno con la Juventus. Il ministro della Gioventù e dello Sport Osman Aşkın Bak ha incontrato la squadra negli spogliatoi dopo la partita e si è congratulato con i giocatori e lo staff tecnico.

Le parole dei Erdogan e la risposta del tecnico Buruk

Dopo la partita, il presidente Erdoğan ha parlato al telefono con l'allenatore Okan Buruk: "Il Galatasaray è passato al turno successivo. Questo è un risultato davvero grandioso per il nostro Paese", ha detto il presidente turco. Il tecnico Okan Buruk ha risposto: "Anche noi siamo molto felici. Che questo sia un regalo di compleanno per lei, signor Presidente".