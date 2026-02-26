Arbeloa e Courtois, la frecciata ai sorteggi Uefa: "Sappiamo già con chi giocheremo..."

Il Real Madrid elimina il Benfica e stacca il pass per gli ottavi di finale della UEFA Champions League . Domani, a partire dalle ore 12, il sorteggio che stabilirà gli accoppiamenti del prossimo turno e il tabellone , con un occhio al percorso che conduce fino alla finale di Budapest. A margine del successo maturato al "Bernabeu", Alvaro Arbeloa e Thibaut Courtois si sono proiettati proprio verso la giornata di venerdì, 27 febbraio, ricordando i tanti incroci con il Manchester City di Pep Guardiola nelle precedenti edizioni. Una coincidenza che inizia a dar "fastidio" all'interno dell'ambiente dei blancos.

Arbeloa, frecciata alla Uefa in vista dei sorteggi: "Affronteremo sicuramente il Manchester City..."

Ironia, sarcasmo o semplice scaramanzia. Alvaro Arbeloa, manager del Real Madrid, ha risposto ad alcune domande relative al sorteggio che definirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, e non solo, ricordando la big affrontata più volte negli ultimi anni in campo internazionale: "Affronteremo sicuramente il Manchester City... Proprio come negli ultimi 7 anni...", ha sottolineato l'ex difensore delle merengues, accennando un sorriso.

Courtois verso gli ottavi di Champions: "Sapete che sarà il Manchester City..."

"Sapete che sarà il Manchester City, ma spero che possa cambiare", parola di Thibaut Courtois. Il portiere del Real Madrid, al pari del suo allenatore, appare certo dell'accoppiamento che nasconde l'urna di domani. Anche il belga, grande protagonista dei tanti doppi confronti con i Citizens di Guardiola, non ha risparmiato una piccola frecciata alla UEFA, per un sorteggio che ha fatalmente consegnato il medesimo risultato nel recente passato.