Manolas provoca sui social dopo la rimonta fallita della Juve con il Galatasaray: "Certe imprese solo i gladiatori…"

A poche ore dalla mancata rimonta della Juve contro il Galatasaray e dalle polemiche sull'arbitraggio, Manolas ricorda l'impresa della Roma contro il Barcellona in Champions League. Quella fu una delle pagine più incredibili della storia recente della Roma. I giallorossi, infatti, furono capaci di eliminare Messi e compagni dal torneo più importante d'Europa, quasi otto anni fa. Ovviamente in rimonta. Perché all'andata la squadra allenata all'epoca da Di Francesco aveva perso 4-1 al Camp Nou. I gol Dzeko, De Rossi e Manolas permisero ai giallorossi di eliminare gli spagnoli (3-0 il punteggio finale), approdando in semifinale di Champions contro ogni pronostico.