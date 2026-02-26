Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Manolas provoca sui social dopo la rimonta fallita della Juve con il Galatasaray: "Certe imprese solo i gladiatori…"

L'ex difensore della Roma ricorda il 3-0 contro il Barcellona in Champions League: i dettagli
2 min

A poche ore dalla mancata rimonta della Juve contro il Galatasaray e dalle polemiche sull'arbitraggio,  Manolas ricorda l'impresa della Roma contro il Barcellona in Champions League. Quella fu una delle pagine più incredibili della storia recente della Roma. I giallorossi, infatti, furono capaci di eliminare Messi e compagni dal torneo più importante d'Europa, quasi otto anni fa. Ovviamente in rimonta. Perché all'andata la squadra allenata all'epoca da Di Francesco aveva perso 4-1 al Camp Nou. I gol Dzeko, De Rossi e Manolas permisero ai giallorossi di eliminare gli spagnoli (3-0 il punteggio finale), approdando in semifinale di Champions contro ogni pronostico.    

 

 

Manolas, che frecciata alla Juve 

Manolas, ex difensore giallorosso, ha ricondiviso nelle storie di Instagram lo scatto di un tifoso. Una didascalia accompagna alcune immagini dei quella serata del 10 aprile 2018: "Certe imprese sono solo per gladiatori!".  

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

