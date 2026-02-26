Osimhen si inchina a Del Piero: il siparietto scatena i tifosi della Juve sui social

Day after amarissimo per i tifosi della Juve , ieri puniti dal gol di Victor Osimhen nel primo dei due tempi supplementari, quando tutto lasciava pensare ad una serata dai tratti epici per i colori bianconeri. Nel dopo gara, è stato il momento di interviste ed analisi per l'ex attaccante del Napoli, che ha segnato una rete importantissima per il Galatasaray e poi non ha esultato dinanzi agli occhi di Luciano Spalletti , con cui ha vinto uno scudetto proprio ai piedi del Vesuvio. In mixed zone, però, il nigeriano ha avuto modo di incontrare anche uno dei suoi idoli, Alessandro Del Piero , ieri impegnato con il network CBS Sports.

Osimhen si inchina a Del Piero: "Il mio rispetto, dopo voglio fare una foto..."

La stretta di mano, l'abbraccio e il sorriso sincero di Victor Osimhen. Totale ammirazione per Alessandro Del Piero, icona della Juventus e del calcio italiano, ieri all'Allianz Stadium di Torino per commentare la gara di ritorno dei playoff di Champions League, vinta 3-2 dalla formazione di Spalletti al termine dei tempi supplementari. Nel post partita, il siparietto Osimhen-Del Piero, diventato in poche ore virale sui social. "Il mio rispetto", ha detto il centravanti del Galatasaray, rivolgendosi all'ex capitano della Vecchia Signora. "Partita deludente ma la Juventus ha dato tutto", ha poi aggiunto il nigeriano, parlando dell'andamento del match. Infine, un abbraccio e il saluto tra i due, con Osimhen che ha chiesto di "fare una foto" una volta chiusa l'intervista con CBS. Una scena che ha fatto il giro del web, provocando un'ondata di commenti dei tifosi della Juve sotto i canali ufficiali dell'attaccante ex Napoli, che sembra essersi già guadagnato il rispetto dello Stadium con quella "mancata esultanza" per il gol del 3-1. E in vista dell'estate, il popolo bianconero sogna il colpo da 90 in attacco.