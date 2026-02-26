Corriere dello Sport.it
Zhegrova e il nuovo video del gol fallito: la prospettiva pubblicata sui social scatena la rabbia dei tifosi

Il kosovaro sbaglia incredibilmente il 4-0 che poteva valere gli ottavi di Champions. Dopo la partita chiede scusa sotto la Curva, ma non basta: i commenti
4 min
TagsjuveChampions

La Juve sfiora l'impresa in casa contro il Galatasaray. Dopo la gara di andata finita 5-2 per i turchi, alla squadra di Spalletti serviva una vera e propria impresa per battere il Galatasaray ed accedere agli ottavi di finale. Nei tempi regolamentari, nonostante l'uomo in meno - Kelly espulso al 48' in maniera molto dubbia - i bianconeri si erano portati sul 3-0 grazie ai gol di Locatelli su rigore, Gatti e poi McKennie a meno di 10 minuti dalla fine. dunque con il risultato di 3-0 la Juve è riuscita a prolungare la permanenza in Champions per altri 30 minuti, giocandosi i supplementari.

Zhegrova, l'errore decisivo che offusca la buona prestazione

Uno dei protagoniosti dei 120 minuti dello Stadium è senza dubbio Zhegrova, che Spalletti aveva deciso di schierare a destra, insolitamente, insieme a Boga. Il 26enne kosovaro, entrato al 67' al posto di Conciecao, aveva inciso bene sulla gara, saltando spesso l'uomo e rendendosi pericoloso, partecipando in modo significativo alla manovra offensiva della Juve, in particolar modo nell'azione del 2-0 firmato da Federico Gatti. Per la Juventus e per Zhegrova, poteva essere la partita fondamentale per ritrovarsi, dando un senso all'investimento fatto per portare il calciatore in bianconero. Al 97' del 1 tempo supplementare però cambia tutto, dopo un'azione elaborata, i bianconeri hanno una grandissima opportunità, McKennie riceve palla al centro dell'aria di rigore e serve Zhegrova, che da posizione molto favorevole e con metà porta spalancata, si divora il gol del 4-0 che avrebbe potuto cambiare- definitivamente- le sorti della gara. Dopo l'errore, il Galatasaray si risveglia e segna prima con Oshimen il gol del 3-1 (105+2) poi al 119' raddoppia con Yilmaz che chiude definitivamente la gara sul risultato totale di 5-7. L'errore di Zhegrova pesa molto ed offusca l'ottima prestazione sfoderata fino a quel momento; il goiocatore lo sa ed a fine partita chiede scusa ai tifosi sotto la Sud.

Le scuse non bastano: le reazioni dei social all'errore di Zhegrova

La buona prestazione e le scuse sotto la Sud non bastano a scagionare Zhegrova che ha avuto sui piedi il pallone del 4-0, i tifosi si scatenano sui social, tra chi chiede la cessione: "Ho visto abbastanza, vendetelo" ed ancora "Si è giocato la Juve. I giocatori veri si vedono in queste partite. Lui, Openda, Adzic e Kostic stesso devono andare" e chi lo incolpa della mancata qualificazione: "Che dolore… potevamo chiuderla così"; "La Juve è stata eliminata in questo preciso istante". Insomma, i tifosi non hanno affatto perdonato il kosovaro, che adesso dovrà provare a dare un contributo in più per la qualificazione alla prossima Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

