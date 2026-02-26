Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Felipe Melo, che attacco ai tifosi della Juve: "Zitti e andate a casa a dormire!"

Niente peli sulla lingua per l'ex centrocampista brasiliano sui social
2 min

Dopo lo sfottò della gara d'andata, Felipe Melo ha di nuovo il proprio profilo Instagram per attaccare i tifosi della Juventus in seguito all'eliminazione dalla Champions per mano del Galatasaray.

Felipe Melo attacca i tifosi della Juve sui social

In una stories pubblica, infatti, l'ex centrocampista bianconero e del club turco ha commentato così: "Devo dire che massimo rispetto per la Juve, per il club. Ma per tutti i tifosi che hanno venuto qua sul mio Instagram a parlare troppo... Devono stare tutti zitti e andare a casa. Tutti zitti e andare a casa. Ho tanto rispetto alla Juve come società, tanto rispetto, una delle società più grandi al mondo. Club importantissimo, importantissimo. Però i tifosi che sono venuto qui sul mio Instagram a parlare tanto...a dormire a casa adesso. Capito? A dormire, a dormire a casa. Guarda, il Galatasaray è passato. Parlate troppo. Tutti zitti adesso, tutti zitti. Devo dire ancora una volta, per la Juve, massimo rispetto alla società e i giocatori che hanno fatto una grandissima partita. Però questi tifosi che sono venuto qua a parlare di me... a casa".

 

 

