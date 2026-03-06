Corriere dello Sport.it
L'Uefa sanziona il Real Madrid per il saluto nazista di un suo tifoso: multa e chiusura parziale del Bernabeu

La Commissione disciplinare ha multato il club spagnolo e imposto anche la chiusura di una parte dello stadio
1 min
L'Uefa ha sanzionato il Real Madrid perché responsabile del comportamento di un suo tifoso, reo di aver fatto il saluto nazista prima della partita contro il Benfica dei playoff di Champions League. La Commissione disciplinare ha quindi multato il club spagnolo e imposto anche una chiusura parziale del Bernabeu.

La sanzione al Real Madrid

Nel dettaglio, l'Uefa ha sanzionato il Real Madrid con una multa da 15.000 euro "per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi", si legge nel comunicato ufficiale, e imposto la chiusura di 500 posti a sedere dello stadio dei Blancos, quest'ultimo provvedimento sospeso per un anno se non ci saranno recidive. Ricordiamo che la gara con il Benfica è stata segnata anche da un incidente tra l'attaccante brasiliano Vinicius Junior, che ha accusato l'argentino Gianluca Prestianni, temporaneamente sospeso dalla Uefa in attesa dell'indagine, di averlo chiamato "scimmia", insulto che Prestianni ha negato.

