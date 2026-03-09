Palladino: "Contro il Bayern da mission impossible, ma sarà magico. Sentiamo il tifo degli italiani"

L' Atalanta torna a giocare in Champions League dopo la rimonta contro il Borussia Dortmund ai playoff. La squadra di Palladino affronta il Bayern Monaco a Bergamo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Reduci dal pareggio casalingo contro l'Udinese, i bergamaschi ospitano i bavaresi , mercoledì 18 il ritorno all'Allianz Arena. Palladino ha presentato così la partita: "Quella con il Bayern è una sfida da Mission Impossible , ma è bello affrontare questo tipo di gare. Noi vogliamo giocarcela e godercela", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "I ragazzi sono concentrati ma tranquilli, e mi è piaciuto molto questo atteggiamento. Per noi domani sarà una notte magica , bellissima. È un sogno essere agli ottavi di finale di Champions e affrontare il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo. I sogni esistono per essere vissuti: vogliamo giocarcela e mettere in difficoltà il Bayern. Giochiamo in casa e possiamo ripetere la prestazione fatta con il Borussia Dortmund". Un'emozione amplificata anche dal fatto di essere l'unica rappresentate italiana rimasta in gioco in Champions: "È una bella soddisfazione. Sentiamo il tifo di tutti gli italiani. Mi sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento, anche dai miei ex calciatori di Fiorentina e Monza . Non vogliamo porci limiti, vogliamo giocarcela sapendo che il Bayern Monaco è una squadra dawero forte".

Le parole di Palladino

Palladino prosegue: "Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione: in attacco ci manca qualcosa con le assenze di Raspadori e De Ketelaere. Non recupereremo nessuno per domani, poi staremo a vedere nelle prossime settimane. lo voglio dare fiducia ai ragazzi che ci sono, daranno tutto per questa maglia. Cercheremo di chiudere i primi 90 minuti sudando la maglia e cercando di dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Il Bayern ha pochi punti deboli, ma li abbiamo studiati. Hanno grandi individualità davanti, soprattutto con Harry Kane. Non dobbiamo snaturarci: non dobbiamo mai abbassare il ritmo gara e dobbiamo alzare l'intensità, questa è la nostra forza". Sulla situazione in campionato: "In campionato non abbiamo staccato la spina: abbiamo fatto un passo falso con il Sassuolo, mentre con l'Udinese abbiamo fatto una grande rimonta". Palladino ha poi parlato in conferenza stampa: "I nostri tifosi hanno risposto alla grande e speriamo di avere un grande clima domani. Non vediamo l'ora di scendere in campo". Sul Bayern: "Hanno tanta qualità e giocano con un 4-2-3-1 molto competitivo e dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Mi aspetto una partita tanto bella quanto aperta e non vedo l'ora di confrontarmi con loro. Stiamo facendo cose straordinarie. Noi lavoraremo come detto prima sui dettagli anche in vista del ritorno. Vogliamo giocarci tutto per scrivere la storia".