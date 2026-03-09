Palladino: "Contro il Bayern da mission impossible, ma sarà magico. Sentiamo il tifo degli italiani"
L'Atalanta torna a giocare in Champions League dopo la rimonta contro il Borussia Dortmund ai playoff. La squadra di Palladino affronta il Bayern Monaco a Bergamo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Reduci dal pareggio casalingo contro l'Udinese, i bergamaschi ospitano i bavaresi, mercoledì 18 il ritorno all'Allianz Arena. Palladino ha presentato così la partita: "Quella con il Bayern è una sfida da Mission Impossible, ma è bello affrontare questo tipo di gare. Noi vogliamo giocarcela e godercela", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "I ragazzi sono concentrati ma tranquilli, e mi è piaciuto molto questo atteggiamento. Per noi domani sarà una notte magica, bellissima. È un sogno essere agli ottavi di finale di Champions e affrontare il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo. I sogni esistono per essere vissuti: vogliamo giocarcela e mettere in difficoltà il Bayern. Giochiamo in casa e possiamo ripetere la prestazione fatta con il Borussia Dortmund". Un'emozione amplificata anche dal fatto di essere l'unica rappresentate italiana rimasta in gioco in Champions: "È una bella soddisfazione. Sentiamo il tifo di tutti gli italiani. Mi sono arrivati tanti messaggi di incoraggiamento, anche dai miei ex calciatori di Fiorentina e Monza. Non vogliamo porci limiti, vogliamo giocarcela sapendo che il Bayern Monaco è una squadra dawero forte".
Le parole di Palladino
Palladino prosegue: "Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione: in attacco ci manca qualcosa con le assenze di Raspadori e De Ketelaere. Non recupereremo nessuno per domani, poi staremo a vedere nelle prossime settimane. lo voglio dare fiducia ai ragazzi che ci sono, daranno tutto per questa maglia. Cercheremo di chiudere i primi 90 minuti sudando la maglia e cercando di dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi. Il Bayern ha pochi punti deboli, ma li abbiamo studiati. Hanno grandi individualità davanti, soprattutto con Harry Kane. Non dobbiamo snaturarci: non dobbiamo mai abbassare il ritmo gara e dobbiamo alzare l'intensità, questa è la nostra forza". Sulla situazione in campionato: "In campionato non abbiamo staccato la spina: abbiamo fatto un passo falso con il Sassuolo, mentre con l'Udinese abbiamo fatto una grande rimonta". Palladino ha poi parlato in conferenza stampa: "I nostri tifosi hanno risposto alla grande e speriamo di avere un grande clima domani. Non vediamo l'ora di scendere in campo". Sul Bayern: "Hanno tanta qualità e giocano con un 4-2-3-1 molto competitivo e dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Mi aspetto una partita tanto bella quanto aperta e non vedo l'ora di confrontarmi con loro. Stiamo facendo cose straordinarie. Noi lavoraremo come detto prima sui dettagli anche in vista del ritorno. Vogliamo giocarci tutto per scrivere la storia".
"Scamacca sta crescendo, spirito encomiabile"
A Palladino è stato poi chiesto cosa si prova ad affrontare una squadra di Bundesliga: "Loro provengono da un'altra competizione. Come studi loro, loro studiano di te. La priorità nostra è stare ovviamente attenti dove anche gli episodi possono fare la differenza. L'andata servirà anche per un grande ritorno". Sulla questione dei cambi: "Chi entra a partita iniziata fa sistematicamente la differenza. Penso all'energia estremamente positiva che ci hanno trasmesso giocatori come Krstovic e Scamacca.
Scamacca prosegue nel suo ottimo momento di forma: "Gianluca sta crescendo costantemente sotto il profilo dell'autostima. Deve insistere su questa strada, continuando a lavorare con uno spirito encomiabile e, naturalmente, trovando la via del gol. Riuscire a essere così incisivi, specialmente nei secondi tempi, è la dimostrazione palese del carattere indomito di questa squadra. Non abbiamo mai staccato la spina. Vogliamo continuare a essere protagonisti e rimanere competitivi su tutti e tre | fronti In cui siamo in corsa". Infine su Kompany: "Sarà un orgoglio immenso affrontare un uomo e un allenatore del suo spessore. Quello che conta davvero è scendere In campo e giocarsela. Questo tipo di confronto ali vertici non potrà che aiutarci tantissimo nel nostro percorso di crescita".
