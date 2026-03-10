Palladino si inchina al Bayern: "Sono ingiocabili. Ma l'Atalanta non cambierà la sua identità"
Serata amara per l'Atalanta: 6-1 a Bergamo nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La squadra di Kompany domina in tutto e per tutto, come rispecchia il risultato. I bavaresi ipotecano il passaggio del turno in vista della gara di ritorno della prossima settimana. Palladino nel post partita ha analizzato così la prestazione: "Facciamo i complimenti al Bayern perché è una squadra fortissima", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Sono ingiocabili a tratti, mi hanno impressionato. Il miglior in campo stasera è stato il pubblico. Voglio ringraziarli perché ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine nonostante questa sconfitta che comunque ci dispiace perché un risultato che indubbiamente ci fa un po' male. Ma questa è un'esperienza che ci fa crescere". Palladino ha schierato una formazione titolare fortemente a trazione anteriore con una marcatura tutto campo a uomo. Dagli studi di Sky gli hanno chiesto se rigiocherebbe così con il senno di poi: "Ti dico di sì perché la nostra mentalità ci ha portato fino a qua. Il nostro DNA non deve cambiare, non mi piace snaturarmi".
Le parole di Palladino dopo Atalanta-Bayern Monaco
L'allenatore dell'Atalanta prosegue: "Questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire alle sconfitte e sono sicuro che già da sabato reagiremo. Ho detto di tenere alta la testa alla squadra, il risultato va accettato perché abbiamo affrontato veramente una squadra forte. Davanti sono formidabili, è una squadra destinata ad arrivare fino in fondo. Detto questo sono orgoglioso perché hanno lottato fino alla fine". Incalzato da Capello sulla preparazione della partita, Palladino ha risposto così: "Ci aspettavamo che loro ci potessero mettere in difficoltà, studiata bene o male... Credo che ci siano valori in campo. Accettiamo la loro qualità e la loro forza, ma noi siamo arrivati fin qua grazie alla nostra mentalità di accettare l'uomo contro uomo. Noi non difenderemo a zona e non cambiero. O si vince o si impara. Stasera si impara da questa sconfitta".
"Bayern? Dalla panchina mi hanno impressionato"
In conclusione, Palladino ha parlato anche di come li ha visti dalla sua prospettiva a bordo campo: "Dalla panchina mi impressionavano vederli giocare, tantissima qualità. Questo fa la differenza in campo". Una partita quella dell'Atalanta già influenzata anche dagli infortuni: "Noi abbiamo comunque quattro assenze importanti e ho preferito continuare come in chiusura contro l'Udinese. Non siamo mai riusciti a ripartire per la loro riaggressione, vanno dati i meriti anche gli avversari. La differenza la fanno i valori in campo".