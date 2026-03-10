Palladino si inchina al Bayern: "Sono ingiocabili. Ma l'Atalanta non cambierà la sua identità"

Serata amara per l' Atalanta : 6-1 a Bergamo nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monac o. La squadra di Kompany domina in tutto e per tutto, come rispecchia il risultato. I bavaresi ipotecano il passaggio del turno in vista della gara di ritorno della prossima settimana. Palladino nel post partita ha analizzato così la prestazione: "Facciamo i complimenti al Bayern perché è una squadra fortissima", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Sono ingiocabili a tratti, mi hanno impressionato. Il miglior in campo stasera è stato il pubblico . Voglio ringraziarli perché ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine nonostante questa sconfitta che comunque ci dispiace perché un risultato che indubbiamente ci fa un po' male. Ma questa è un'esperienza che ci fa crescere". Palladino ha schierato una formazione titolare fortemente a trazione anteriore con una marcatura tutto campo a uomo. Dagli studi di Sky gli hanno chiesto se rigiocherebbe così con il senno di poi: "Ti dico di sì perché la nostra mentalità ci ha portato fino a qua. Il nostro DNA non deve cambiare , non mi piace snaturarmi".

Le parole di Palladino dopo Atalanta-Bayern Monaco

L'allenatore dell'Atalanta prosegue: "Questa squadra ha sempre dimostrato di saper reagire alle sconfitte e sono sicuro che già da sabato reagiremo. Ho detto di tenere alta la testa alla squadra, il risultato va accettato perché abbiamo affrontato veramente una squadra forte. Davanti sono formidabili, è una squadra destinata ad arrivare fino in fondo. Detto questo sono orgoglioso perché hanno lottato fino alla fine". Incalzato da Capello sulla preparazione della partita, Palladino ha risposto così: "Ci aspettavamo che loro ci potessero mettere in difficoltà, studiata bene o male... Credo che ci siano valori in campo. Accettiamo la loro qualità e la loro forza, ma noi siamo arrivati fin qua grazie alla nostra mentalità di accettare l'uomo contro uomo. Noi non difenderemo a zona e non cambiero. O si vince o si impara. Stasera si impara da questa sconfitta".

"Bayern? Dalla panchina mi hanno impressionato"

In conclusione, Palladino ha parlato anche di come li ha visti dalla sua prospettiva a bordo campo: "Dalla panchina mi impressionavano vederli giocare, tantissima qualità. Questo fa la differenza in campo". Una partita quella dell'Atalanta già influenzata anche dagli infortuni: "Noi abbiamo comunque quattro assenze importanti e ho preferito continuare come in chiusura contro l'Udinese. Non siamo mai riusciti a ripartire per la loro riaggressione, vanno dati i meriti anche gli avversari. La differenza la fanno i valori in campo".