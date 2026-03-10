Corriere dello Sport.it
De Gea difende Kinsky: il messaggio sui social è un incoraggiamento per tutti i portieri

L'estremo difensore della Fiorentina ha difeso sui social il ceco del Tottenham, che ha vissuto una serata da incubo in Champions League contro l'Atletico Madrid
TagsKinskyTottenhamDe Gea

MADRID (SPAGNA) - Una serata da incubo quella vissuta a Madrid dal ceco Antonin Kinsky, portiere classe 2003 del Tottenham che il tecnico dei londinesi Igor Tudor ha schierato a sorpresa titolare tra i pali nell'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico, lasciando inizialmente in panchina il titolare Guglielmo Vicario.

Kinsky, serata da incubo contro l'Atletico

Una scelta che si è rivelata un 'harakiri' quella fatta dall'ex allenatore di Lazio e Juve, sulla graticola già alla vigilia del match di Madrid nonostante sia approdato solo da poche settimane sulla panchina degli 'Spurs'. Da un rinvio sbagliato dell'estremo difensore ceco è infatti nato dopo 6' il gol di Llorente valso il vantaggio ai 'Colchoneros', che hanno poi raddoppiato al 14' con Griezmann dopo una sequenza incredibile di errori della retroguardia inglese. Al 15' però è stato ancora Kinsky a regalare la palla del 3-0 a Julian Alvarez, convincendo così Tudor a tornere sui suoi passi e a sosituirlo subito con Vicario che ha poi chiuso la partita finita 5-2 per l'Atletico Madrid, ora a un passo dai quarti di finale.

De Gea incoraggia il portiere del Tottenham sui social

A difendere e a incoraggiare Kinsky, che ha lasciato il campo sotto shock, ci ha pensato poi un collega illustre come David De Gea che gli ha dedicato un pensiero sui social: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ripartirai di nuovo" ha scritto lo spagnolo, che a sua volta vive un momento non facile alla Fiorentina ma intanto ha voluto condividere con il giovane ceco quella che viene spesso definita come  la 'solitudine del portiere'.

