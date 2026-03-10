De Gea difende Kinsky: il messaggio sui social è un incoraggiamento per tutti i portieri

De Gea incoraggia il portiere del Tottenham sui social

A difendere e a incoraggiare Kinsky, che ha lasciato il campo sotto shock, ci ha pensato poi un collega illustre come David De Gea che gli ha dedicato un pensiero sui social: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ripartirai di nuovo" ha scritto lo spagnolo, che a sua volta vive un momento non facile alla Fiorentina ma intanto ha voluto condividere con il giovane ceco quella che viene spesso definita come la 'solitudine del portiere'.