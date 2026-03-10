Di Canio severissimo con Tudor: "Pagherà la sua carriera ad alti livelli. Ha distrutto Kinsky, era in balìa..."

Di Canio severo con il tecnico del Tottenham

Una spiegazione, quella di Tudor, che non ha però convinto Paolo di Canio il cui giudizio dallo studio è stato severissimo: "Non dice male, in questo caso se l’è cercata anche lui - ha detto l'ex attaccante della Lazio, oggi opinionista di 'Sky Sport' -. M dispiace per lui, forse si fa scivolare tutto addosso e non si rende conto di quello che scriveranno domani sui tabloid. Sono cattivi, lo distruggeranno perché quando si fanno scelte del genere non sono comprensibili. Non so se c'è stato qualche problema con Vicario e probabilmente c'è stato qualche confronto nello spogliatoio, ma non certo perché le ultime sconfitte sono colpa di Vicario. Qualche errore lo ha fatto, ma con un'armata brancaleone davanti che fa acqua da tutte le parti". Poi Di Canio ha rincarato la dose: "Se tu tu metti in una partita così delicata un ragazzo che viene da 17 presenze con lo Slavia Praga e dici il giocatore è forte con 6 presenze. Te la sei cercata e lo hai distrutto, anche se è vero che dopo poteva fare peggio e che era in balìa di qualcosa di clamoroso che stava vivendo dopo il sogno di essere promosso titolare. Spesso capisco che Tudor è molto duro e non so se per questo pagherà per la sua carriera a grandi livelli. Non credo proprio che resterà al Tottenham, andranno a prendere un allenatore inglese".