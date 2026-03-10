Di Canio severissimo con Tudor: "Pagherà la sua carriera ad alti livelli. Ha distrutto Kinsky, era in balìa..."
ROMA - Delusione e incredulità per Igor Tudor, tecnico del Tottenham che si è presentato ai microdoni di 'Sky Sport' dopo la partita da incubo persa malamente dal suo Tottenham a Madrid contro l'Atletico, valida per l'andata degli ottavi di Champions League e finita 5-2 per i 'Colchoneros'. Un match condizionato dall'avvio shock dei londinesi, che hanno pagato a caro prezzo la scelta fatta dal tecnico croato di escludere dai titolari l'azzurro Guglielmo Vicario per schierare tra i pali il ceco Antonin Kinsky, classe 2003 acquistato la scorsa estate dallo Slavia Praga, che a Madrid è stato sostituito dopo appena 17'.
Tudor spiega la scelta su Kinsky titolare
Quando gli è stato chieso il motivo di questa decisione, Tudor ha risposto così: "È un portiere di valore, poi quello che è successo non ha spiegazione - ha detto sconsolato il tecnico del Tottenham parlando di Kinsky, poi difeso sui social dal collega De Gea della Fiorentina -. Una roba che non ho mai visto e sono stato costretto a sostituirlo, per preservarlo perché era in difficoltà e lui ha capito. Purtroppo è un momento così, si paga ogni cosa e sembra andarci tutto contro".
Di Canio severo con il tecnico del Tottenham
Una spiegazione, quella di Tudor, che non ha però convinto Paolo di Canio il cui giudizio dallo studio è stato severissimo: "Non dice male, in questo caso se l’è cercata anche lui - ha detto l'ex attaccante della Lazio, oggi opinionista di 'Sky Sport' -. M dispiace per lui, forse si fa scivolare tutto addosso e non si rende conto di quello che scriveranno domani sui tabloid. Sono cattivi, lo distruggeranno perché quando si fanno scelte del genere non sono comprensibili. Non so se c'è stato qualche problema con Vicario e probabilmente c'è stato qualche confronto nello spogliatoio, ma non certo perché le ultime sconfitte sono colpa di Vicario. Qualche errore lo ha fatto, ma con un'armata brancaleone davanti che fa acqua da tutte le parti". Poi Di Canio ha rincarato la dose: "Se tu tu metti in una partita così delicata un ragazzo che viene da 17 presenze con lo Slavia Praga e dici il giocatore è forte con 6 presenze. Te la sei cercata e lo hai distrutto, anche se è vero che dopo poteva fare peggio e che era in balìa di qualcosa di clamoroso che stava vivendo dopo il sogno di essere promosso titolare. Spesso capisco che Tudor è molto duro e non so se per questo pagherà per la sua carriera a grandi livelli. Non credo proprio che resterà al Tottenham, andranno a prendere un allenatore inglese".
