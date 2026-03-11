Champions League, un rigore di Havertz salva l'Arsenal a Leverkusen
Dopo lo scoppiettante martedì, con la goleada del Bayern in casa dell'Atalanta, quella dell'Atletico sul Tottenham, il pari del Barcellona in casa del Newcastle ed il ko di misura del Liverpool in casa del Galatasaray, la Champions League torna in campo con Bayer Leverkusen-Arsenal ad aprire una serata che vedrà giocarsi i big match Real Madrid-Manchester City e Psg-Chelsea, oltre all'incredibile ottavo Bodo-Sporting.
Un rigore salva l'Arsenal
Alla BayArena di Leverkusen, l'ambizioso Bayer rischia l'impresa nell'ottavo di finale di andata con l'Arsenal 'piglia tutto' di questa stagione. La rete segnata da Andrich in avvio di ripresa alimenta i sogni tedeschi e al contempo agita quelli degli inglesi, che però si salvano nel finale, grazie ad un discusso rigore trasformato dall'ex Havertz.
