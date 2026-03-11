Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Champions League, un rigore di Havertz salva l'Arsenal a Leverkusen

Nell'andata degli ottavi di finale, rocambolesco pareggio dei Gunners, grazie ad un discusso penalty, trasformato dal celebre ex
2 min

Dopo lo scoppiettante martedì, con la goleada del Bayern in casa dell'Atalanta, quella dell'Atletico sul Tottenham, il pari del Barcellona in casa del Newcastle ed il ko di misura del Liverpool in casa del Galatasaray, la Champions League torna in campo con Bayer Leverkusen-Arsenal ad aprire una serata che vedrà giocarsi i big match Real Madrid-Manchester City e Psg-Chelsea, oltre all'incredibile ottavo Bodo-Sporting.

Un rigore salva l'Arsenal

Alla BayArena di Leverkusen, l'ambizioso Bayer rischia l'impresa nell'ottavo di finale di andata con l'Arsenal 'piglia tutto' di questa stagione. La rete segnata da Andrich in avvio di ripresa alimenta i sogni tedeschi e al contempo agita quelli degli inglesi, che però si salvano nel finale, grazie ad un discusso rigore trasformato dall'ex Havertz.

Bayer Leverkusen-Arsenal 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

