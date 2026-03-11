Raccattapalle spinto da Neto, sui social accusato di simulazione: che caos nel finale di Psg-Chelsea!

Attimi concitati nelle battute finali di Psg-Chelsea, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Sul risultato parziale di 4-2 per i padroni di casa, un pallone è finito in fallo laterale: a raccoglierlo è stato un raccattapalle del Paris , che non lo ha restituito velocemente e per questo si è visto piombare addosso Neto , desideroso di recuperare palla e rimettere subito in gioco. Un impeto che lo ha portato a cercare di strappare il pallone di mano allo stesso raccattapalle, che è stato a quel punto spinto contro una sedia ed è rotolato a terra. Si è innescato così un parapiglia tra i giocatori in campo e in panchina, con l'arbitro Alejandro José Hernández Hernández e il quarto uomo costretti a darsi da fare per riportare la calma.

Raccattapalle spinto contro i cartelloni pubblicitari da Neto: parapiglia in Psg-Chelsea

Da una parte i giocatori del Chelsea indispettiti per la presunta volontà del raccattapalle di non restituire immediatamente il pallone, dall'altra i calciatori del Psg inferociti per lo spintone e corsi sul posto sia per protestare sia per sincerarsi delle condizioni del ragazzo, soccorso dal medico del Paris mentre si contorceva a terra dopo l'impatto. Ovviamente, per fortuna, nulla di grave o serio. Dopo poco si è ripreso a giocare: ironia della sorte, Kvaratskhelia ha realizzato la sua doppietta personale fissando il risultato finale sul 5-2 e aumentando, dunque, a tre i gol di scarto che i londinesi dovranno provare a recuperare nel return match.

Le scuse di Neto e le immagini virali, social scatenati: "Ha simulato"

Neto si è chiarito con l'arbitro e gli avversari, ha chiesto scusa al raccattapalle, ma sui social le immagini sono subito diventate virali: c'è chi ha tacciato il raccattapalle di aver simulato, di aver accentuato l'entità del contatto, di aver perso tempo per permettere al Psg di difendere il doppio vantaggio. Di certo il raccattapalle si è preso un bello spavento e di sicuro non dimenticherà una partita di cui è diventato improvvisamente protagonista per quel pallone stretto tra le mani, che ha tardato a cedere e che gli è costato un volo nei pressi dei cartelloni pubblicitari. Il duello, quello sportivo, sul campo riprenderà martedì 17 marzo (ore 21) con il return match: Chelsea-Psg.