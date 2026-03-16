Guardiola senza freni, regala un giorno libero ai giocatori e li avverte: "Se non ci credono stiano a casa"

Il Manchester City ha davanti a sé una montagna complicatissima da scalare: all'Etihad gli inglesi sono chiamati a rimontare, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il 3-0 subito dal Real Madrid nella gara di andata . Nella conferenza stampa della vigilia Pep Guardiola è stato molto chiaro: "Dobbiamo cercare di vincere la partita. Cosa abbiamo da perdere? ".

Guardiola: "Se devo convincere i miei giocatori di potercela fare abbiamo un problema"

Come motiverà, convincerà, i propri giocatori Guardiola alla vigilia? Semplice. Non lo farà: "Se dopo dieci anni devo convincere i miei giocatori, allora abbiamo un problema". Quindi, l'allenatore spagnolo ha proseguito continuando a parlare dei propri calciatori: "Se non credono di poter vincere, che restino a casa. Sono adulti, hanno stipendi alti e sono ben educati dai loro genitori". Guardiola ha esplicitato la difficoltà della partita: "Anche il Real Madrid non ha mai rimontato uno 0-3, nonostante abbia vinto 15 Champions League. Per questo motivo è un risultato molto complicato ma dobbiamo crederci".

"Possono succedere tante cose nella partita"

Nella conferenza stampa Guardiola ha esplicitato come ha intenzione di approcciare la partita: "Possono succedere tante cose nella partita. Dobbiamo concentrarci prima di tutto sul vincere. Dopo, vedremo posa può accadere nel corso della partita. Non abbiamo un piano specifico. Ci proveremo e basta". L'attacco non è un problema: "Non sono preoccupato per quello. In casa creiamo sempre tante occasioni. Il problema piuttosto è come difenderemo".

Nessun allenamento alla vigilia per il Manchester City

Alla vigilia di una partita nella quale il Manchester City è chiamato a una rimonta complicatissima, a sorpresa Guardiola ha deciso di non svolgere l'allenamento della rifinitura. L'allenatore, infatti, ha dato ai giocatori un giorno libero. La squadra inglese ha lavorato domenica per preparare la sfida al Real, ma il giorno prima della gara, niente. Non ha così luogo la consueta seduta che, come solito nelle competizioni UEFA, avrebbe avuto il primo quarto d'ora aperto alla stampa. "Quando ci alleneremo? Domani!". Così ha risposto Guardiola, riferendosi al riscaldamento pre-partita.