Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Guardiola senza freni, regala un giorno libero ai giocatori e li avverte: "Se non ci credono stiano a casa"

Le dichiarazioni alla vigilia della sfida del Manchester City contro il Real Madrid. " Se devo convincere qualcuno abbiamo un problema"
4 min
TagsChampions LeagueGuardiolaReal Madrid

Il Manchester City ha davanti a sé una montagna complicatissima da scalare: all'Etihad gli inglesi sono chiamati a rimontare, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il 3-0 subito dal Real Madrid nella gara di andata. Nella conferenza stampa della vigilia Pep Guardiola è stato molto chiaro: "Dobbiamo cercare di vincere la partita. Cosa abbiamo da perdere?". 

Guardiola: "Se devo convincere i miei giocatori di potercela fare abbiamo un problema"

Come motiverà, convincerà, i propri giocatori Guardiola alla vigilia? Semplice. Non lo farà: "Se dopo dieci anni devo convincere i miei giocatori, allora abbiamo un problema". Quindi, l'allenatore spagnolo ha proseguito continuando a parlare dei propri calciatori: "Se non credono di poter vincere, che restino a casa. Sono adulti, hanno stipendi alti e sono ben educati dai loro genitori". Guardiola ha esplicitato la difficoltà della partita: "Anche il Real Madrid non ha mai rimontato uno 0-3, nonostante abbia vinto 15 Champions League. Per questo motivo è un risultato molto complicato ma dobbiamo crederci". 

"Possono succedere tante cose nella partita"

Nella conferenza stampa Guardiola ha esplicitato come ha intenzione di approcciare la partita: "Possono succedere tante cose nella partita. Dobbiamo concentrarci prima di tutto sul vincere. Dopo, vedremo posa può accadere nel corso della partita. Non abbiamo un piano specifico. Ci proveremo e basta". L'attacco non è un problema: "Non sono preoccupato per quello. In casa creiamo sempre tante occasioni. Il problema piuttosto è come difenderemo".

Nessun allenamento alla vigilia per il Manchester City

Alla vigilia di una partita nella quale il Manchester City è chiamato a una rimonta complicatissima, a sorpresa Guardiola ha deciso di non svolgere l'allenamento della rifinitura. L'allenatore, infatti, ha dato ai giocatori un giorno libero. La squadra inglese ha lavorato domenica per preparare la sfida al Real, ma il giorno prima della gara, niente. Non ha così luogo la consueta seduta che, come solito nelle competizioni UEFA, avrebbe avuto il primo quarto d'ora aperto alla stampa. "Quando ci alleneremo? Domani!". Così ha risposto Guardiola, riferendosi al riscaldamento pre-partita. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Donnarumma contro l'arbitro MarianiChampions da incubo per le inglesi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS