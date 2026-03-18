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giovedì 19 marzo 2026
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Troppo Bayern per l'Atalanta: Samardzic, il gol dell'orgoglio

La Dea regge l'urto dei panzer nel primo tempo, chiuso dai tedeschi in vantaggio su rigore calciato due volte da Kane che nella ripresa raddoppia con un capolavoro. Karl e Luis Diaz firmano il poker, prima del 4-1 finale. de Roon, 435 presenze nerazzurre, eguaglia il record di Bellini
1 min

Alla centesima partita europea della sua storia, unica squadra italiana rimasta ancora in lizza negli ottavi, l'Atalanta si è congedata dalla Champions League incassando la seconda sconfitta contro la corazzata Bayern, che nei quarti incontrerà il Real Madrid. Rispetto al 6-1 dell'andata, in Germania ai nerazzurri è andata meglio, anche se poteva andare pure peggio, considerata la netta supremazia riaffe

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