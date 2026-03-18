Troppo Bayern per l'Atalanta: Samardzic, il gol dell'orgoglio

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Alla centesima partita europea della sua storia, unica squadra italiana rimasta ancora in lizza negli ottavi, l'Atalanta si è congedata dalla Champions League incassando la seconda sconfitta contro la corazzata Bayern, che nei quarti incontrerà il Real Madrid. Rispetto al 6-1 dell'andata, in Germania ai nerazzurri è andata meglio, anche se poteva andare pure peggio, considerata la netta supremazia riaffe
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