Havertz beffa lo Sporting nel recupero: l'Arsenal sbanca Lisbona e ipoteca la semifinale

Il quarto meno nobile, se paragonato ai big match in tabellone, della Champions League si è giocato a Lisbona tra Sporting e Arsenal . Al José Alvalade di Lisbona passa la squadra di Arteta , che acciuffa una vittoria insperata in pieno recupero, grazie alla stoccata di Havertz , che vale un'ipoteca sulla semifinale.

Sporting-Arsenal 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Un legno a testa nel primo tempo

La prima frazione si chiude senza reti e praticamente senza emozioni. Non fosse per le due traverse, una a testa, colpite nel giro di dieci minuti. Prima dallo Sporting, che al 6' con Diomandé mette Araujo a tu per tu con Raya, conclusione a botta sicura che si infrange sul legno. Poi dall'Arsenal, che al 16' la centra direttamente da calcio d'angolo con Odegaard, Madueke si avventa sulla respinta, ma spedisce di poco a lato. Dopo queste due emozioni però il match diventa terribilmente tattico e le occasioni latitano. Forse l'altra unica emozione arriva nel finale, ancora con Odegaard che strappa e conclude, trovando la pronta risposta di Silva.

Super Raya salva l'Arsenal, decide il gol di Havertz

Secondo tempo sulla falsa riga del primo a livello di emozioni, che si concentrano nella prima e nell'ultima parte della ripresa. L'Arsenal la sblocca al 63' con Zubimendi, ma il fuorigioco di Gyokres pescato dal Var strozza in gola la gioia inglese, mentre nel finale è Raya a soffocare l'esultanza del pubblico lusitano, con tre straordinari interventi, due volte su Catamo e una su Suarez. Quando sembra ormai scritto lo 0-0, in pieno recupero, sono i due nuovi entrati a costruire il gol partita: Martinelli, subentrato a Trossard, serve Havertz, entrato al posto dell'infortunato Hodegaard, tesa e precisa la stoccata dell'attaccante tedesco, che batte Silva e regala ai gunners un successo pesantissimo.