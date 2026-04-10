Ranking Uefa aggiornato, l'Italia saluta il quinto posto in Champions dopo le sconfitte di Bologna e Fiorentina
Il sogno del quinto posto in Champions League sfuma (quasi) definitivamente per l’Italia. Le sconfitte del Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference League hanno infatti peggiorato una situazione già delicata nel ranking UEFA stagionale.
Inghilterra già qualificata, lotta aperta per il secondo posto
L’Inghilterra ha ormai blindato matematicamente il primo posto, assicurandosi così un quinto slot nella prossima Champions. Per la seconda posizione, invece, la corsa è principalmente tra Spagna e Germania, con Portogallo e Italia ancora teoricamente in gioco, ma sempre più distanti.
- Spagna: 20.906 punti (potenziale +5.250)
- Germania: 20.285 (potenziale +4.286)
- Portogallo: 19.300 (potenziale +5.800)
- Italia: 18.714 (potenziale +2.714)
Italia, missione quasi impossibile
I numeri parlano chiaro: per l’Italia l’impresa è ormai al limite dell’impossibile. Anche vincendo tutte le partite da qui alla fine, le squadre italiane potrebbero arrivare al massimo a 21.428 punti-coefficiente. La Spagna, però, è già certa di raggiungere almeno quota 21.343. Bologna e Fiorentina dovrebbero vincere tutte le partite fino al trionfo finale nelle rispettive competizioni. Allo stesso tempo, la Spagna dovrebbe fermarsi completamente, perdendo tutte le gare da qui a fine stagione ed eliminando anche club di peso come il Real Madrid. Salvo clamorosi ribaltoni, il calcio italiano dovrà probabilmente rinunciare anche per la prossima stagione al posto extra nella massima competizione europea.
Il sogno del quinto posto in Champions League sfuma (quasi) definitivamente per l’Italia. Le sconfitte del Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference League hanno infatti peggiorato una situazione già delicata nel ranking UEFA stagionale.