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Dove vedere Liverpool-PSG in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei quarti di Champions League: le probabili formazioni dei due allenatori
TagsChampions LeagueLiverpoolpsg

Il Liverpool ospita il PSG nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo la sconfitta per 2-0 in Francia: i Reds sono dunque chiamati alla rimonta, mentre i parigini dovranno confermare quanto di buono fatto vedere all'andata.

Liverpool-PSG, data e orario

Liverpool-PSG è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Anfield di Liverpool.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dove vedere Liverpool-PSG in diretta tv

Liverpool-PSG sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Liverpool-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport UnoSky Sport 252).

 

 

 

Liverpool-PSG, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Liverpool-PSG anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha, Ekitike. Allenatore: Slot

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Il Liverpool ospita il PSG nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo la sconfitta per 2-0 in Francia: i Reds sono dunque chiamati alla rimonta, mentre i parigini dovranno confermare quanto di buono fatto vedere all'andata.

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Liverpool-PSG è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Anfield di Liverpool.

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