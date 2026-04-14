Dove vedere Liverpool-PSG in tv? Sky o Prime Video, orario
Il Liverpool ospita il PSG nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo la sconfitta per 2-0 in Francia: i Reds sono dunque chiamati alla rimonta, mentre i parigini dovranno confermare quanto di buono fatto vedere all'andata.
Liverpool-PSG, data e orario
Liverpool-PSG è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Anfield di Liverpool.
Dove vedere Liverpool-PSG in diretta tv
Liverpool-PSG sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Liverpool-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
Liverpool-PSG, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Liverpool-PSG anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha, Ekitike. Allenatore: Slot
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique
Il Liverpool ospita il PSG nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo la sconfitta per 2-0 in Francia: i Reds sono dunque chiamati alla rimonta, mentre i parigini dovranno confermare quanto di buono fatto vedere all'andata.
Liverpool-PSG, data e orario
Liverpool-PSG è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Anfield di Liverpool.