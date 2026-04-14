Dove vedere Liverpool-PSG in tv? Sky o Prime Video, orario

Dove vedere Liverpool-PSG in diretta tv

Liverpool-PSG sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Liverpool-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).