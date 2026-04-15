Raphinha è una furia contro gli arbitri: "Rubata la qualificazione al Barcellona. Qualcuno ha paura..."

MADRID (Spagna) - Rimasto a guardare a causa di un infortunio alla coscia, Raphinha è infuriato per l'eliminazione dalla Champions League del suo Barcellona, che ha vinto 2-1 sul campo dell' Atletico Madrid , ma paga per il 2-0 subìto in casa la scorsa settimana: "Secondo me, è stata una vittoria rubata", ha dichiarato l'attaccante dei catalani ai giornalisti. Raphinha ha criticato l'arbitraggio del francese Clément Turpin e ha anche fatto un gesto verso i tifosi dell'Atletico dopo la partita, apparentemente a indicare che la squadra della capitale sarebbe stata eliminata in semifinale. L'attaccante brasiliano ha inoltre mimato la "vittoria rubata" con le mani, rivolto al pubblico madrileno.

La doppia espulsione e i rigori reclamati

"Non solo in questa partita, ma anche nell'altra, l'arbitraggio è stato pessimo - le parole di Raphinha - incredibili le decisioni prese. L'Atletico ha commesso molti falli e l'arbitro non ha mostrato nemmeno un cartellino giallo". Il Barcellona ha subito l'espulsione di Pau Cubarsí nel primo tempo della partita di andata, mentre Eric García è stato espulso ieri al 79' minuto. Il Barcellona si è lamentato anche di altre decisioni arbitrali durante entrambe le partite. Ha presentato un reclamo alla Uefa, respinto ieri, per un rigore a suo favore non assegnato nella gara d'andata e i giocatori si sono lamentati di un possibile altro rigore nel ritorno. "Vorrei poter capire la paura che provano nel vedere il Barcellona vincere", ha detto Raphinha.

Flick si morde la lingua

Anche l'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, si è lamentato dopo la partita d'andata, ma ieri ha dichiarato che non avrebbe parlato degli arbitri. Il tecnico tedesco ha affermato che la sua squadra meritava più fortuna dopo la prestazione offerta. "Guardando entrambe le partite... siamo stati molto meglio dell'Atletico - ha detto Flick - ma alla fine è andata così e dobbiamo accettarlo". Il Barcellona non vince la Champions League dal 2015, quando il Barcellona di Luis Enrique vinse in finale contro la Juventus di Allegri.