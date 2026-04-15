Incubo Champions per il Barcellona, Gavi non si dà pace: "Ci siamo mangiati l'Atletico a colazione"

MADRID (SPAGNA) - Si ferma ai quarti di finale l'avventura del Barcellona in Champions League . Dopo la sconfitta per 2-0 maturata nel match d'andata al Camp Nou, i Blaugrana di Flick hanno sfiorato la rimonta nel secondo round al 'Civitas Metropolitano' battendo 2-1 l' Atletico Madrid padrone di casa: un risultato che non è però bastato a Lamine Yamal e compagni per centrare la qualificazione in semifinale . Un'eliminazione precoce, dunque, per i catalani che non riescono a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie dal 2015, anno in cui vinsero il titolo superando la Juventus nella finale dell' Olympiastadion di Berlino .

Incubo Champions per il Barcellona, Gavi non si dà pace

Chi non sembra aver digerito l'eliminazione è Gavi. Al termine della partita e davanti alle telecamere, il 21enne centrocampista del Barcellona ha infatti sottolineato, in più occasioni, la netta superiorità dei Blaugrana alimentando le polemiche nel post-partita: "Questa eliminazione ci fa male. Siamo molto meglio dell'Atletico Madrid, ma in questo sport conta segnare e loro hanno segnato più di noi", ha ammesso il classe 2005, intervistato da 'TNT Sports Mexico'.

"Forse hanno più esperienza in questo tipo di partite, anche questo conta. Oggi ce li siamo mangiati a colazione, li abbiamo dominati per tutta la partita. È così. Arrivano una volta, segnano e lì l'eliminazione si complica e te ne vai a casa. Purtroppo andata così". Gavi ha anche confermato l'atmosfera infuocata a bordocampo e un battibecco, non passato inosservato, tra lo staff tecnico di Diego Simeone e i membri della panchina catalana: "Sì ma sono cose di campo. Alla fine della partita sei ancora 'caldo'".