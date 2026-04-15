Barcellona eliminato dalla Champions, polemiche infinite per Laporta: "Vergogna, inaccettabile. A Fermín gli hanno spaccato la faccia!"
"L'arbitraggio di ieri, sia sul campo che al VAR, è stato vergognoso". Il presidente del Barcellona non ci sta. Joan Laporta, all'indomani dall'eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano dell'Atletico Madrid, in occasione della sua visita al Trofeo Conde de Godò, si è lamentato apertamente della direzione di gara di Turpin (che qualche settimana fa ha diretto la partita persa ai rigori dall'Italia con la Bosnia). "Una vergogna, inaccettabile".
Laporta: "Intollerabile quanto ci hanno fatto"
A Laporta non è andato bene l'atteggiamento non solo della gara di ritorno del Metropolitano, ma anche quella dell'andata: "Intollerabile quello che ci hanno fatto: già nell'andata non ci hanno fischiato un rigore lampante e ci hanno espulso un giocatore per un fallo da cartellino giallo". Il riferimento è all'espulsione di Cubarsì avvenuta al Camp Nou. Nella gara di ritorno, invece, a vedersi sventolato in faccia il cartellino rosso è stato Eric Garcia. Altra decisione contestata: "Eric non era l'ultimo uomo perché Koundé poteva arrivare. L'arbitro ha estratto il cartellino giallo, che era la cosa giusta da fare, e l'arbitro del VAR gli ha fatto cambiare idea".
Tutte le decisioni sbagliate secondo Laporta
Ma Laporta non si è fermato alle espulsioni. Il presidente del Barcellona ha avuto vari episodi da recriminare: "Il gol di Ferran era gol. Il rigore su Olmo era rigore, l'aggressione a Fermín era intollerabile. A Fermín gli hanno spaccato la faccia e non c'è stato nemmeno un cartellino...". Mentre, sulle voci di arbitraggi a favore dei blaugrana: "Dire che gli arbitri favoriscono il Barça è da senza vergogna. Basta guardare questa eliminatoria di Champions. È una vergogna e nessuno ci crede".
Non solo Laporta, anche Raphinha si era lamentato espressamente della direzione di gara. "Non solo in questa partita, ma anche nell'altra, l'arbitraggio è stato pessimo, incredibili le decisioni prese. L'Atletico ha commesso molti falli e l'arbitro non ha mostrato nemmeno un cartellino giallo".