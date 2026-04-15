Barcellona eliminato dalla Champions, polemiche infinite per Laporta: "Vergogna, inaccettabile. A Fermín gli hanno spaccato la faccia!"

"L'arbitraggio di ieri, sia sul campo che al VAR, è stato vergognoso ". Il presidente del Barcellona non ci sta. Joan Laporta , all'indomani dall' eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano dell'Atletico Madrid , in occasione della sua visita al Trofeo Conde de Godò, si è lamentato apertamente della direzione di gara di Turpin ( che qualche settimana fa ha diretto la partita persa ai rigori dall'Italia con la Bosnia ). " Una vergogna, inaccettabile ".

Laporta: "Intollerabile quanto ci hanno fatto"

A Laporta non è andato bene l'atteggiamento non solo della gara di ritorno del Metropolitano, ma anche quella dell'andata: "Intollerabile quello che ci hanno fatto: già nell'andata non ci hanno fischiato un rigore lampante e ci hanno espulso un giocatore per un fallo da cartellino giallo". Il riferimento è all'espulsione di Cubarsì avvenuta al Camp Nou. Nella gara di ritorno, invece, a vedersi sventolato in faccia il cartellino rosso è stato Eric Garcia. Altra decisione contestata: "Eric non era l'ultimo uomo perché Koundé poteva arrivare. L'arbitro ha estratto il cartellino giallo, che era la cosa giusta da fare, e l'arbitro del VAR gli ha fatto cambiare idea".

Tutte le decisioni sbagliate secondo Laporta

Ma Laporta non si è fermato alle espulsioni. Il presidente del Barcellona ha avuto vari episodi da recriminare: "Il gol di Ferran era gol. Il rigore su Olmo era rigore, l'aggressione a Fermín era intollerabile. A Fermín gli hanno spaccato la faccia e non c'è stato nemmeno un cartellino...". Mentre, sulle voci di arbitraggi a favore dei blaugrana: "Dire che gli arbitri favoriscono il Barça è da senza vergogna. Basta guardare questa eliminatoria di Champions. È una vergogna e nessuno ci crede".

Non solo Laporta, anche Raphinha si era lamentato espressamente della direzione di gara. "Non solo in questa partita, ma anche nell'altra, l'arbitraggio è stato pessimo, incredibili le decisioni prese. L'Atletico ha commesso molti falli e l'arbitro non ha mostrato nemmeno un cartellino giallo".