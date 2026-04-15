Arbeloa sconcertato dopo l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions: "Rosso a Camavinga? L'arbitro non sapeva di averlo ammonito..."

" Non si può espellere un giocatore per una cosa del genere. L'arbitro non sapeva nemmeno che avesse già un cartellino e ha rovinato una sfida molto bella e equilibrata, al massimo livello. E la la partita è finita". Alvaro Arbeloa non ci sta dopo l'eliminazione del Real Madrid per mano del Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League . L'allenatore dei Blancos è fuorioso per l'espulsione per somma di ammonizioni di Camavinga , all'86' e non lo nasconde ai microfoni di Movistar al termine del match all' Allianz Arena .

Arbeloa dopo Bayer Monaco-Real Madrid: "Siamo molto arrabbiati e delusi"

Arbeloa ha aggiunto: "È stata una grande partita dei miei giocatori. Mi dispiace per loro, per lo sforzo che hanno fatto, per i madridisti che sono venuti allo stadio e per quelli che l'hanno vista da casa. Mi fa male perché il Real non vincerà la sedicesima quest'anno, ma torniamo a Madrid dopo aver dato tutto. Abbiamo avuto qualche occasione per segnare. Avevamo qualche giocatore stanco, ma stavamo per fare dei cambi proprio prima del 3-3 e con quel gol la partita è finita. Siamo molto arrabbiati e molto delusi".

Bayer Monaco-Real Madrid, Arbeloa: "Espulsione Camavinga inspiegabile"

A Sky Sport, Arbeloa ha rincarato la dose: "Penso che sia stata una grande partita da parte di entrambe le squadre e penso che fosse equilibrata. Poi dopo il secondo giallo a Camavinga tutto è finito: è incredibile, nessuno può spiegare come si possa mandar fuori un giocatore per un episodio di qual tipo. Io sono fiero dei miei giocatori, hanno fatto il loro meglio, lottato per il club e per la maglia".

Arbeloa dopo Bayern-Real: "Meritavamo di più"

Il tecnico del Real ha concluso: "Sì, meritavano di più. Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, abbiamo avuto le nostre opportunità anche nel secondo tempo".

"Loro ci hanno pressato tanto ma, ovviamente, eravamo lì, eravamo vicini. Quando perdi una partita in questo modo nessuno può essere contento".