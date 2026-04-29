Luis Enrique-Kompany, il divertente siparietto dopo Psg-Bayern: "Ti è piaciuto?"

La sfida del Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha riscritto la storia della Champions League . Una sfida incredibile con il risultato finale di 5-4, nove gol finali che portano la partita valida per la semifinale d'andata in cima alla speciale classifica delle singole semifinali di Champions con più gol di sempre. Un grandissimo sport per il calcio che, oltre ai giocatori in campo, ha visto per protagonisti due dei migliori allenatori al mondo: Luis Enrique e Vincent Kompany . I due non si sono potuti incontrare a bordo campo data la squalifica del belga, ma l'hanno fatto nella pancia del Parco dei Principi.

La domanda di Luis Enrique e la risposta sincera di Kompany dopo Psg-Bayern

I due si sono incontrati durante le interviste post partita dello spagnolo. Luis Enrique ha interrotto il suo discorso per andare a stringere la mano al suo collegae per fargli una battuta: "Hai visto la partita dalle tribune eh. Ti è piaciuto?". Kompany con un sorriso stampa in faccia ha risposto nella maniera più sincera possibile: "No, non mi è piaciuto per niente". Un siparietto divertente che riporta alla memoria l'episodio che aveva visto Luis Enrique decidere di sua spontanea volontà di allenare il Psg per un tempo dalla tribuna. L'episodio, che risale al settembre del 2025, aveva visto l'allenatore salire sulle tribune del Parco dei Principi in occasione della sfida contro il Lens. L'ex allenatore della Roma aveva ammesso di aver preso ispirazione dagli allenatori di rugby che segueno le partite da "quella visuale magnifica", che però non ha convinto Kompany.

Luis Enrique dopo Psg-Bayern: "Mai visto qualcosa del genere in vita mia"

Luis Enrique, dopo Psg-Bayern, ha affermato: "Non ho mai vissuto una partita con un'intensità e una voglia di vincere così forti, mai visto nulla del genere in vita mia. I tifosi di entrambe le squadre devono ritenersi felici e fortunati di assistere a questo tipo di spettacolo. Vi assicuro: non ho mai visto un ritmo simile, tutti i giocatori meritano un plauso". Kompany ha ribadito: "Questa è stata la partita perfetta per chi ama il calcio. Sul 5-2 non c'era ancora nulla di scontato, noi non ci arrendiamo mai e lo abbiamo dimostrato. Volevamo che la qualificazione si giocasse al ritorno, in casa nostra. A Monaco ci sarà un'atmosfera elettrizzante e noi daremo tutto ciò che avremo. Anche se questo significherà arrenderci a fine gara".