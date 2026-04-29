Panini al prosciutto in Champions League: il rituale scaramantico del tifoso dell'Atletico Madrid

È diventato famosto durante la goleada dell'Atletico ai danni del Tottenham, quando si è messo a preparare panini al prosciutto sugli spalti come se non ci fosse un domani e distribuendoli al pubblico in barba ad ogni norma igienica. Il video e le foto del tifoso 'paninaro' dei colchoneros sono diventate virali e si sono trasformate in scaramanzia. Così anche contro l'Arsenal, il re dei sandwich con il prosciutto ha voluto ripetere il rito.