Panini al prosciutto in Champions League: il rituale scaramantico del tifoso dell'Atletico Madrid
È diventato famosto durante la goleada dell'Atletico ai danni del Tottenham, quando si è messo a preparare panini al prosciutto sugli spalti come se non ci fosse un domani e distribuendoli al pubblico in barba ad ogni norma igienica. Il video e le foto del tifoso 'paninaro' dei colchoneros sono diventate virali e si sono trasformate in scaramanzia. Così anche contro l'Arsenal, il re dei sandwich con il prosciutto ha voluto ripetere il rito.
Dal Jamon al C'mon il passo è breve
Scene surreali, d'altri tempi. Quando sugli spalti era un pic-nic e anche in Italia i tifosi accompagnavano il rito della partita con pasti completi, una trasposizione del pranzo della domenica dalla tavola agli spalti. Un tifoso dell'Atletico Madrid ha ipnotizzato i social con molto meno, panini al prosciutto, preparati espressi, mentre i colchoneros collezionano vittorie in Champions League. Dal Jamon iberico al C'mon, dal Tottenham all'Arsenal, il paninaro tifoso della squadra di Simeone ci riprova e dopo aver monopolizzato le attenzioni nel 5-2 sugli Spurs, spera di portare fortuna ai suoi nella semifinale di andata con i Gunners.