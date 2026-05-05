Luis Enrique stupisce tutti: va in conferenza prima del Bayern e cita Rafa Nadal

Psg, Luis Enrique: "Importante dimostrare perché siamo qui"

Dalla finale vinta lo scorso anno contro l'Inter di Simone Inzaghi alla possibilità di staccare un biglietto per Budapest. Per il Psg di Luis Enrique può essere una serata storica quella di domani: "Prima di tutto, tornare qui ci riporta sempre alla mente tanti bei ricordi. Non dimenticheremo mai di aver vinto la nostra prima Champions League in questo stadio. È un campo fantastico e qualificarsi è una sfida per noi. Nessun giocatore o tifoso del Psg smetterà di giocare o di cantare. È arrivato il momento di dare ancora di più per raggiungere la seconda finale. È importante dimostrare e ricordare perché siamo qui", ha sottolineato l'allenatore spagnolo.

Luis Enrique e la frase di Rafa Nadal

Domani, però, non ci sarà spazio per i ricordi. C'è solo il presente e un vantaggio da difendere ad ogni costo. Luis Enrique ne è pienamente consapevole: "Quando si gioca una partita di questo tipo, contro un avversario di questo calibro, che è senza dubbio la squadra più forte che abbiamo affrontato finora, la prima cosa che voglio trasmettere ai giocatori è che abbiamo un gol di vantaggio, ma nel calcio non è niente. Abbiamo l'esperienza della scorsa stagione e cerchiamo sempre di dare il massimo per i nostri tifosi. Giocheremo con l'obiettivo di essere più competitivi che mai. Rafael Nadal - ha aggiunto il manager dei francesi - una volta disse che a un certo punto della sua carriera, i suoi scontri con Roger Federer e Novak Djokovic erano diventati una motivazione per lui. È quello che vogliamo. Ammiriamo il Bayern, ma questa ammirazione ci spinge a migliorare. Cercheremo di superare una squadra che gioca un calcio sensazionale".