Simeone furioso, impazzisce nel recupero e va ad affrontare il suo ex direttore sportivo

LONDRA (INGHILTERRA) - Un finale ad alta tensione a Londra, dove l'Arsenal di Mikel Arteta ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid di Diego Simeone e staccato così il pass per la finale di Champions League (dove affronterà una tra Psg e Bayern Monaco). Nei minuti di recupero del match, con i padroni di casa impegnati a difendere il vantaggio conseguito grazie al gol segnato da Saka prima dell'intervallo e con gli spagnoli impegnati nell'assalto finale , si sono infatti scaldati gli animi a bordo campo e il 'Cholo' ha perso la calma prendendosela con un ex dell'Atletico Madrid .

Arsenal-Atletico Madrid 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Simeone furioso nel finale di Arsenal-Atletico Madrid

Mentre gli spagnoli chiedevano di allungare l'extra-time a causa delle continue interruzioni del gioco, dalla panchina dell'Arsenal reclamavano invece la fine della partita, invitando l'arbitro tedesco Daniel Siebert a fischiare tre volte. Tra i più decisi l'italiano Andrea Berta, dal 2025 direttore sportivo dei 'Gunners' di cui ha sposato il progetto dopo 12 anni all'Atletico. Una vecchia conoscenza di Simeone dunque, che non ci ha pensato però due volte a scagliarsi con foga verso di lui e a spingerlo per allontanarlo dalla zona in cui gravitava il quarto uomo.

Sfuma la terza finale di Champions per il 'Cholo'

Tante le gioie e i dolori condivisi in tanti anni a Madrid da Berta e Simeone, che questa volta si sono però ritrovati ai lati opposti della 'barricata' in una battaglia sportiva che ha regalato emozioni sia nel match di andata (terminato 1-1) che in quello di ritorno a Londra. Il 'Cholo' sognava infatti di giocarsi la sua terza finale di Champions League con l'Atletico dopo quelle perse nel 2014 e nel 2016 contro il Real Madrid. Avrà invece la possibilità di riprovarci il direttore sportivo italiano con l'Arsenal, che ha invece perso contro il Barcellona nel 2004 l'unica finale disputata nella sua storia in questa competizione.

Le parole di Simeone dopo la sconfitta di Londra

"Non siamo stati concreti nei momenti determinanti come lo siamo di solito - ha detto poi il 'Cholo' Simeone al termine del match di Londra -. All’andata, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto molto bene ma non siamo riusciti a trovare il 2-1. Oggi nella ripresa abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima, con un potere economico e tecnico diverso dal nostro, ma abbiamo combattuto in modo incredibile, con la nostra forza, con il nostro entusiasmo e con il lavoro. Episodi arbitrali? In questo momento non conta. Ci sarebbe anche il rigore su Griezmann e all’andata un altro episodio simile non è stato fischiato. Nel calcio succede, gli arbitri possono sbagliare a favore o contro. Questa volta forse non ci hanno favorito". Dal tecnico argentino comunque applausi al suo Atletico: "C’è delusione, ma il nostro cammino è stato bello. Ci sono modi e modi di perdere e io non posso dire nulla ai ragazzi. Non potevamo fare molto di più. Siamo arrivati in semifinale e nessuno se lo aspettava. Sono dispiaciuto, ma dobbiamo accettarlo. Faccio i complimenti all’Arsenal, che sta lavorando da tanto per arrivare a questo livello. Arteta sta facendo un lavoro incredibile e sono contento per loro".