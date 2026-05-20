Fabian Ruiz e la nostalgia per il Napoli: "Mi manca, da quando sono andato via hanno vinto due scudetti"

Fabian Ruiz cita il Napoli prima della Champions

"Seguo sempre il Napoli, vado spesso là appena ho qualche giorno libero e mi manca molto" ha dichiarato ai microfoni di 'Sky Sport' proprio Fabian Ruiz, che ha parlato nel media day a dieci giorni dall'appuntamento al quale il Psg arriva da campione in carica. Queste invece le parole del centrocampista spagnolo sulla sfida di Budapest: "Non abbiamo pressione, c'è tanta allegria perché per la seconda volta siamo in finale di Champions League. Non è facile, sappiamo le difficoltà che ci sono. Sarà una finale difficile, l'Arsenal ieri ha vinto la Premier League, speriamo di vincerla noi. Nella semifinale dello scorso anno ho segnato il mio primo gol in Champions League, è stata una semifinale complicata, ma una finale è diversa. Ogni partita il mister ci dice dei dettagli che possiamo fare per aiutare la squadra a vincere la partita".

Le parole di Luis Enrique a dieci giorni dalla finale

Nel medaia day ha ovviamente parlato anche Luis Enrique, tecnico del Psg che prevede una "finale difficile" e con due squadre "che affronteranno la partita con approcci diversi". Lo spagnolo si è anche congratulato con la squadra londinese per la conquista del titolo di campione d'Inghilterra: "L'Arsenal ha meritato di vincere la Premier League dopo un'ottima stagione. Li abbiamo già affrontati, conosciamo la loro capacità di segnare gol e senza palla sono la migliore squadra del mondo, senza dubbio. È l'allenatore Mikel Arteta che ha portato questa mentalità vincente all'Arsenal; sono migliorati di anno in anno nelle ultime quattro o cinque stagioni". L'efficacia dei 'Gunners' sui calci piazzati non gli provoca 'incubi': "Cercheremo di difenderci come al solito; siamo una squadra piccola (in termini di statura, ndr), ma difendiamo bene sui calci piazzati".

La carica di Hakimi

"Sto meglio, mi sento bene. Non è stato un cammino facile, ma siamo orgogliosi di giocare un'altra finale, dobbiamo rimanere concentrati, affrontiamo un avversario difficile", ha detto a Sky Sport l'esterno del Hakimi nel media day in vista della finale contro l'Arsenal. "Luis Enrique? Ha cambiato tutto il Psg, la mentalità, siamo una squadra che gioca come una famiglia, corriamo uno per l'altro, quando siamo uniti tutto è più facile. Sono fortunato di essere in questa squadra e giocare coi miei compagni, Luis Enrique mi ha dato tanto, mi ha cambiato il modo di giocare", ha aggiunto l'ex Inter.