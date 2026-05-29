Luis Enrique prima della finale di Champions League: "Il Psg ha fatto la storia ma vogliamo sempre essere i numeri uno"

"Noi siamo già entrati nel libro di storia come miglior club d'Europa avendo vinto l'anno scorso ma sì, vogliamo rifarlo. Assolutamente ". Così Luis Enrique ha esplicitato tutta la sua ambizione nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League tra il suo Psg e l'Arsenal di Arteta. "Non credo ci sia un favorito. Per noi il diavolo sta nei dettagli. Dobbiamo divertirci per novanta minuti e gestire la tensione, in una finale può succedere qualsiasi cosa ". Per il Psg l'obiettivo è bissare il successo della scorsa edizione ottenuto contro l'Inter .

Luis Enrique sull'Arsenal: "Hanno meritato la Premier League"

Luis Enrique ha commentato le dichiarazioni di Arteta, che nei giorni scorsi ha detto che sarà campione d'Europa: "Non c'è motivazione maggiore che vincere la Champions League. Il resto è strategia". Sono comunque arrivati elogi per gli avversari: "Li conosciamo bene. Sono una squadra che difende molto bene, Arteta è lì da sette anni. Non sono sorpreso che abbia vinto la Premier: sono solidi. Si sono meritati il titolo".

"L'obiettivo? Un altro trofeo"

Il tecnico spagnolo ha quindi ripercorso la stagione della sua squadra: "Abbiamo giocato otto partite in cui abbiamo dimostrato cosa possiamo fare: due con il Monaco, due con il Chelsea, poi il Liverpool e il Bayern. Siamo alla nostra finale di Champions, sarebbe difficile per chiunque. Per noi è storia". Mentre sul futuro: "Vincere domani un altro trofeo. Questo è l'obiettivo. Spero che sia una festa per il calcio, uno spot per coloro che vogliono giocare".

"Vincere così tanto era nei piani"

Dall'estate del 2023, quando si è seduto per la prima volta sulla panchina del Psg, Luis Enrique ha alzato 11 trofei. "Era nei piani vincere così tanto, forse non così velocemente come abbiamo fatto. E' più facile quando hai certe possibilità, con quello che ti mette a disposizione il club". Mentre, riguardo novità di campo in vista dela partita: "Hakimi e Nuno Mendes sono ok, possono giocare domani".