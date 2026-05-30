Dove vedere Psg-Arsenal, la finale di Champions League? Sky o Prime, orario
La Champions League 2025/2026 è pronta all'ultimo atto. Alla Puskas Arena di Budapest si sfideranno il Psg e l'Arsenal. I campioni di Francia e di Europa in carica, guidati da Luis Enrique vogliono ottenere il bis nella competizione, dopo quello dello scorso anno contro l'Inter. La squadra di Mikel Arteta, fresca vincitrice della Premier League a ventidue anni dall'ultima volta, come obiettivo hanno quello di diventare il 25° club ad alzare la coppa.
Psg-Arsenal, finale di Champions League: data e orario
La finale di Champions League tra Psg e Arsenal è in programma oggi, sabato 30 maggio alle ore 18:00 alla Puskas Arena di Budapest. Il direttore di gara sarà il tedesco Siebert.
Dove vedere Psg-Arsenal in tv
La finale di Champions League Psg-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Dove vedere la finale di Champions League in streaming
Sarà possibile seguire la partita tra il Psg e l'Arsenal in streaming su Sky Go e NOW TV. Le omonime applicazioni mobili, sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la finale di Champions League anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Luis Enrique e Arteta
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, L. Hernandez, Zaire-Emery, Lee Kang-in, Mayulu, Dro Fernandez, Ndjantou, Barcola, Gonçalo Ramos, Mbaye
Indisponibili: -. Diffidati: -. Squalificati: -.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta.
A disposizione: Kepa, Setford, Mosquera, Hincapié, Zubimendi, Norgaard, Merino, Eze, Trossard, Havertz, Gabriel Jesus, Madueke.
Indisponibili: White. Diffidati: -. Squalificati: -.
La Champions League 2025/2026 è pronta all'ultimo atto. Alla Puskas Arena di Budapest si sfideranno il Psg e l'Arsenal. I campioni di Francia e di Europa in carica, guidati da Luis Enrique vogliono ottenere il bis nella competizione, dopo quello dello scorso anno contro l'Inter. La squadra di Mikel Arteta, fresca vincitrice della Premier League a ventidue anni dall'ultima volta, come obiettivo hanno quello di diventare il 25° club ad alzare la coppa.
Psg-Arsenal, finale di Champions League: data e orario
La finale di Champions League tra Psg e Arsenal è in programma oggi, sabato 30 maggio alle ore 18:00 alla Puskas Arena di Budapest. Il direttore di gara sarà il tedesco Siebert.
Dove vedere Psg-Arsenal in tv
La finale di Champions League Psg-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.
Dove vedere la finale di Champions League in streaming
Sarà possibile seguire la partita tra il Psg e l'Arsenal in streaming su Sky Go e NOW TV. Le omonime applicazioni mobili, sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la finale di Champions League anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.