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Dove vedere Psg-Arsenal, la finale di Champions League? Sky o Prime, orario

Alla Puskas Arena di Budapest Luis Enrique e Mikel Arteta si sfideranno nell'ultimo atto della massima competizione europea: le probabili formazioni
TagsChampions LeaguepsgArsenal

La Champions League 2025/2026 è pronta all'ultimo atto. Alla Puskas Arena di Budapest si sfideranno il Psg e l'Arsenal. I campioni di Francia e di Europa in carica, guidati da Luis Enrique vogliono ottenere il bis nella competizione, dopo quello dello scorso anno contro l'Inter. La squadra di Mikel Arteta, fresca vincitrice della Premier League a ventidue anni dall'ultima volta, come obiettivo hanno quello di diventare il 25° club ad alzare la coppa. 

Psg-Arsenal, finale di Champions League: data e orario

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal è in programma oggi, sabato 30 maggio alle ore 18:00 alla Puskas Arena di Budapest. Il direttore di gara sarà il tedesco Siebert.

Dove vedere Psg-Arsenal in tv

La finale di Champions League Psg-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. 

 

 

Dove vedere la finale di Champions League in streaming

Sarà possibile seguire la partita tra il Psg e l'Arsenal in streaming su Sky Go e NOW TV. Le omonime applicazioni mobili, sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la finale di Champions League anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni di Luis Enrique e Arteta

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, L. Hernandez, Zaire-Emery, Lee Kang-in, Mayulu, Dro Fernandez, Ndjantou, Barcola,  Gonçalo Ramos, Mbaye 
Indisponibili: -. Diffidati: -. Squalificati: -.

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta.

A disposizione: Kepa, Setford, Mosquera, Hincapié, Zubimendi, Norgaard, Merino, Eze, Trossard, Havertz, Gabriel Jesus, Madueke. 
Indisponibili: White. Diffidati: -. Squalificati: -.  

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

La Champions League 2025/2026 è pronta all'ultimo atto. Alla Puskas Arena di Budapest si sfideranno il Psg e l'Arsenal. I campioni di Francia e di Europa in carica, guidati da Luis Enrique vogliono ottenere il bis nella competizione, dopo quello dello scorso anno contro l'Inter. La squadra di Mikel Arteta, fresca vincitrice della Premier League a ventidue anni dall'ultima volta, come obiettivo hanno quello di diventare il 25° club ad alzare la coppa. 

Psg-Arsenal, finale di Champions League: data e orario

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La finale di Champions League Psg-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. 

 

 

Dove vedere la finale di Champions League in streaming

Sarà possibile seguire la partita tra il Psg e l'Arsenal in streaming su Sky Go e NOW TV. Le omonime applicazioni mobili, sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la finale di Champions League anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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