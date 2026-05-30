Dove vedere Psg-Arsenal, la finale di Champions League? Sky o Prime, orario

La Champions League 2025/2026 è pronta all'ultimo atto. Alla Puskas Arena di Budapest si sfideranno il Psg e l'Arsenal . I campioni di Francia e di Europa in carica, guidati da Luis Enrique vogliono ottenere il bis nella competizione, dopo quello dello scorso anno contro l'Inter . La squadra di Mikel Arteta , fresca vincitrice della Premier League a ventidue anni dall'ultima volta, come obiettivo hanno quello di diventare il 25° club ad alzare la coppa.

Psg-Arsenal, finale di Champions League: data e orario

La finale di Champions League tra Psg e Arsenal è in programma oggi, sabato 30 maggio alle ore 18:00 alla Puskas Arena di Budapest. Il direttore di gara sarà il tedesco Siebert.

Dove vedere Psg-Arsenal in tv

La finale di Champions League Psg-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Dove vedere la finale di Champions League in streaming

Sarà possibile seguire la partita tra il Psg e l'Arsenal in streaming su Sky Go e NOW TV. Le omonime applicazioni mobili, sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la finale di Champions League anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.