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sabato 30 maggio 2026
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Arteta polemico dopo la finale di Champions: "Su Madueke un fallo da rigore che si poteva tranquillamente fischiare. Quello del Psg..."

L'allenatore dell'Arsenal non si è mostrato convinto sul metro di giudizio dell'arbitro Siebert dopo il ko subito nell'ultimo atto della massima competizione europea: le sue parole
3 min
TagsArtetaArsenalpsg

Mikel Arteta non nasconde la delusione dopo la sconfitta dell'Arsenal nella finale di Champions League contro il PSG, maturata ai calci di rigore. Un epilogo amaro per i Gunners, protagonisti di un percorso europeo di alto livello ma costretti a rinunciare al trofeo proprio all'ultimo atto dopo la vittoria della Premier League.

Arteta dopo il ko nella finale di Champions: "Boccone amaro da buttare giù"

Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, il tecnico dei londinesi ha commentato così il ko: "Sì, è davvero dura da accettare quando mostri una tale continuità in questa competizione, lungo tutto il percorso fino alla finale, e poi alla fine perdi il trofeo ai calci di rigore; quindi sì, è un boccone amaro da buttare giù".

 

"Su Madueke si poteva fischiare rigore. Il fallo di Mosquera invece..."

Arteta ha poi espresso qualche perplessità anche su un episodio avvenuto nei tempi supplementari, quando Madueke è finito a terra in area dopo un contatto con Nuno Mendes. Secondo l'allenatore spagnolo, l'azione avrebbe potuto portare all'assegnazione di un penalty: "Ho rivisto l'azione e si poteva tranquillamente fischiare il rigore. Specialmente se guardiamo i rigori che ci hanno assegnato quest'anno nella competizione". Infine, il tecnico dell'Arsenal ha sottolineato una presunta disparità di giudizio arbitrale rispetto ad altri episodi verificatisi nel corso della stagione europea: "In questa stagione l'arbitro ha preso una decisione, mentre con Cristhian Mosquera ne ha presa una diversa (fallo su Kvaratskhelia per il rigore trasformato da Dembélé, ndr), e questo è un dettaglio pesante", ha concluso Arteta.

 

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